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18:37 (мск), источник: ТАСС

Построенный к ЧМ-2018 стадион «Ростов-Арена» зарабатывает около 80 млн рублей в год

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Ростов-Арена» согласно разработанному бизнес-плану перейдет на безубыточное существование к 2024 году, сейчас он зарабатывает около 80 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Есть бизнес-план, который предусматривает выход на самоокупаемость к 2024 году. По итогам 2024 года прибыль стадиона должна составить 1 рубль, то есть он должен выйти на безубыточное существование. А до 2023 года разница между расходами и доходами будет гаситься каждый год в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% из областного бюджета», — рассказал он.

По словам Аракеляна, стадион уже приносит доходы из-за проведения концертов и матчей, а также работы медиафасада стадиона, где размещается реклама. «Утверждение, что областной бюджет (после передачи стадиона в собственность Ростовской области — прим. ТАСС) будет платить 300 млн рублей не соответствует действительности, потому что сегодня стадион зарабатывает около 80 млн рублей собственных средств в год», — отметил он.

Кроме того, министр напомнил, что полностью стадион планируется передать в собственность Ростовской области до конца текущего года.

Как уточнили ТАСС в региональном Минспорте, временная инфраструктура — IT, инфраструктура безопасности, и павильоны переданы в региональную собственность.

«Ростов-Арена» вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.

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