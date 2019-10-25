Построенный к ЧМ-2018 стадион «Ростов-Арена» зарабатывает около 80 млн рублей в год

Источник: ИТАР-ТАСС

«Есть бизнес-план, который предусматривает выход на самоокупаемость к 2024 году. По итогам 2024 года прибыль стадиона должна составить 1 рубль, то есть он должен выйти на безубыточное существование. А до 2023 года разница между расходами и доходами будет гаситься каждый год в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% из областного бюджета», — рассказал он.

По словам Аракеляна, стадион уже приносит доходы из-за проведения концертов и матчей, а также работы медиафасада стадиона, где размещается реклама. «Утверждение, что областной бюджет (после передачи стадиона в собственность Ростовской области — прим. ТАСС) будет платить 300 млн рублей не соответствует действительности, потому что сегодня стадион зарабатывает около 80 млн рублей собственных средств в год», — отметил он.

Кроме того, министр напомнил, что полностью стадион планируется передать в собственность Ростовской области до конца текущего года.

Как уточнили ТАСС в региональном Минспорте, временная инфраструктура — IT, инфраструктура безопасности, и павильоны переданы в региональную собственность.