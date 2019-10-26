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21:34 (мск), источник: Sport24

«Ростов» разыграл роскошную голевую комбинацию с «Сочи». И реабилитировался после 1:6 от «Зенита»

Попов и Еременко — просто маги.

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Честно, в перерыве сказал, что пусть нам еще три забьют. Шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше. Так что слава Богу… Нет, конечно, не слава Богу, но хорошо, что получили. Двигаемся дальше.
Валерий Карпин

Кажется, после громкой оплеухи от «Зенита» (1:6, крупнейшее поражение в тренерской карьере Карпина), тренер даже был доволен. В выездном матче против более сильного оппонента заработано 0 очков — не беда, главное — команда вернулась с небес на землю и немного отрезвела после обилия комплиментов, которыми ее награждали в последние месяцы.

Домашний матч против «Сочи» для «Ростова» был отличным шансом реабилитироваться и поправить положение в турнирной таблице. Карпин не стал наказывать никого из стартового состава и даже оставил в старте пропустившего шесть мячей Егора Бабурина (хотя был доступен Песьяков). Единственное изменение — вместо Вилюша вышел молодой швед Хаджикадунич.

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В составе «Ростова» появилось сразу три игрока, которые раньше играли в «Ростове» — Джанаев, Мевля и Нобоа. Плюс в запасе остался Дмитрий Полоз, из-за повреждения матч пропускал Федор Кудряшов. К слову, в старте «Ростова» из бердыевской банды образца двухлетней давности остался только Хорен Байрамян.

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С первых минут «Ростов» прибрал инициативу себе, но не спешил раскрываться и давить. Первый осознанный момент хозяева создали только на 28 минуте, когда герой прошлого тура Джанаев успел перегруппироваться и потащить мяч после рикошета от спины Байрамяна. Через 10 минут Хорен снова мог отличиться, но Джанаев снова спас, ногой парировав удар в ближний угол.

Игру вели Попов и Еременко. Оба здорово тащили мяч на дриблинге и придумывали опасные моменты из ничего. Наконец на 41 минуте им удалось претворить свою магию в гол: Ивелин развернулся и сделал навес на дальнюю штангу, Ионов сбросил на набегающего Еременко и тот положил в дальний угол так, что не вытащили бы и три Джанаева.

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У «Сочи» самым активным игроком был Андрей Мостовой, который круто использовал свой микс скорости и техники, чтобы убегать в контратаки. Но самый бомбовый момент у ворот «Ростова» создали Антон Заболотный и Ибрагим Цаллагов. Форвард скинул мяч полузащитнику и тот из убойной позиции расстреливал ворота. Как Бабурин успел среагировать — без понятия.

На 78 минуте Джанаев снова выдал классный сейв после удара головой Бактиера Зайнутдинова. Но через минуту пропустил обиднейший мяч. Тот же Зайнутдинов сделал классную скрытую передачу на Еременко, Роман то ли хотел прострелить, то ли бил в дальний угол… Не важно, в общем, от Эльмира Набиуллина мяч влетел в ворота. И тут Джанаев переложиться уже не успел.

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«Ростов» без труда довел дело до победы и ворвался на третье место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Зенитом» и «Локомотивом». Правда, у лидеров еще по игре в запасе. Как и у преследующих «Ростов» ЦСКА и «Краснодара». Кажется, Карпин был прав — жесткий провал в Санкт-Петербурге как надо подействовал на его команду. Ну, а «Сочи» остается на 13-м месте, по очкам уступая лишь «Динамо» и «Тамбову».

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Ростов
2:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 1426.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинАлександр Точилин
Голы
Роман Еременко(Алексей Ионов, Ивелин Попов)41′
Роман Еременко79′
Составы команд
1Егор Бабурин
35Сослан Джанаев
34Алексей Козлов
26Никита Калугин
28Евгений Чернов
24Эльмир Набиуллин
5Деннис Хаджикадунич
20Игорь Юрганов
78Дмитрий Чистяков
32Миха Мевля
7Роман Еременко
17Андрей Мостовой
14Элдор Шомуродов
16Кристиан Нобоа
8Ивелин Попов
88′
5Алексей Померко
11Алексей Ионов
75′
18Никита Бурмистров
86′
26Александр Саплинов
21Акмаль Бахтияров
19Хорен Байрамян
63′
15Ибрагим Цаллагов
76′
18Бактиер Зайнутдинов
77Дмитрий Полоз
17Матиас Норманн
86′
9Антон Заболотный
71′
15Данил Глебов
90+1′
87Александр Карапетян
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
8Голевые моменты6
16Удары (всего)8
12Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
13Фолы15
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
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