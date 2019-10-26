«Ростов» разыграл роскошную голевую комбинацию с «Сочи». И реабилитировался после 1:6 от «Зенита»

Честно, в перерыве сказал, что пусть нам еще три забьют. Шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше. Так что слава Богу… Нет, конечно, не слава Богу, но хорошо, что получили. Двигаемся дальше. Валерий Карпин

Кажется, после громкой оплеухи от «Зенита» (1:6, крупнейшее поражение в тренерской карьере Карпина), тренер даже был доволен. В выездном матче против более сильного оппонента заработано 0 очков — не беда, главное — команда вернулась с небес на землю и немного отрезвела после обилия комплиментов, которыми ее награждали в последние месяцы.

Домашний матч против «Сочи» для «Ростова» был отличным шансом реабилитироваться и поправить положение в турнирной таблице. Карпин не стал наказывать никого из стартового состава и даже оставил в старте пропустившего шесть мячей Егора Бабурина (хотя был доступен Песьяков). Единственное изменение — вместо Вилюша вышел молодой швед Хаджикадунич.

В составе «Ростова» появилось сразу три игрока, которые раньше играли в «Ростове» — Джанаев, Мевля и Нобоа. Плюс в запасе остался Дмитрий Полоз, из-за повреждения матч пропускал Федор Кудряшов. К слову, в старте «Ростова» из бердыевской банды образца двухлетней давности остался только Хорен Байрамян.

С первых минут «Ростов» прибрал инициативу себе, но не спешил раскрываться и давить. Первый осознанный момент хозяева создали только на 28 минуте, когда герой прошлого тура Джанаев успел перегруппироваться и потащить мяч после рикошета от спины Байрамяна. Через 10 минут Хорен снова мог отличиться, но Джанаев снова спас, ногой парировав удар в ближний угол.

Игру вели Попов и Еременко. Оба здорово тащили мяч на дриблинге и придумывали опасные моменты из ничего. Наконец на 41 минуте им удалось претворить свою магию в гол: Ивелин развернулся и сделал навес на дальнюю штангу, Ионов сбросил на набегающего Еременко и тот положил в дальний угол так, что не вытащили бы и три Джанаева.

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У «Сочи» самым активным игроком был Андрей Мостовой, который круто использовал свой микс скорости и техники, чтобы убегать в контратаки. Но самый бомбовый момент у ворот «Ростова» создали Антон Заболотный и Ибрагим Цаллагов. Форвард скинул мяч полузащитнику и тот из убойной позиции расстреливал ворота. Как Бабурин успел среагировать — без понятия.

На 78 минуте Джанаев снова выдал классный сейв после удара головой Бактиера Зайнутдинова. Но через минуту пропустил обиднейший мяч. Тот же Зайнутдинов сделал классную скрытую передачу на Еременко, Роман то ли хотел прострелить, то ли бил в дальний угол… Не важно, в общем, от Эльмира Набиуллина мяч влетел в ворота. И тут Джанаев переложиться уже не успел.

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