Футболисты «Спартака» потерпели первое поражение при тренере Тедеско, уступив «Арсеналу»

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол забил Евгений Луценко (16-я минута).

Для столичного клуба эта встреча стала 100-й на «Открытие-Арене», первым матчем красно-белых на этом стадионе стала товарищеская игра против сербской «Црвены Звезды» (1:1), прошедшая 5 сентября 2014 года в присутствии 37734 человек. Первый удар по мячу в матче с «Арсеналом» нанес голкипер хоккейного «Спартака» словак Юлиус Гудачек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/12949177" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд в очных матчах с тульской командой и первым под руководством главного тренера немца Доменико Тедеско во всех турнирах, ранее красно-белые один раз сыграли вничью и дважды победили. «Арсенал» прервал безвыигрышную серию из семи матчей в чемпионате.

25-летний вратарь туляков Егор Шамов провел второй матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), впервые отыграв «на ноль». На 45-й минуте на поле в составе «Спартака» вышел Наиль Умяров, заменивший травмированного Илью Кутепова. На 87-й минуте Тедеско получил за неспортивное поведение желтую карточку, которая стала для него второй в нынешнем сезоне.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков после 15 игр. «Арсенал» набрал 19 баллов в 15 матчах и поднялся на шестую строчку.