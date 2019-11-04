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21:14 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» потерпели первое поражение при тренере Тедеско, уступив «Арсеналу»

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл со счетом 0:1 тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на «Открытие-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гол забил Евгений Луценко (16-я минута).

Для столичного клуба эта встреча стала 100-й на «Открытие-Арене», первым матчем красно-белых на этом стадионе стала товарищеская игра против сербской «Црвены Звезды» (1:1), прошедшая 5 сентября 2014 года в присутствии 37734 человек. Первый удар по мячу в матче с «Арсеналом» нанес голкипер хоккейного «Спартака» словак Юлиус Гудачек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд в очных матчах с тульской командой и первым под руководством главного тренера немца Доменико Тедеско во всех турнирах, ранее красно-белые один раз сыграли вничью и дважды победили. «Арсенал» прервал безвыигрышную серию из семи матчей в чемпионате.

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25-летний вратарь туляков Егор Шамов провел второй матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), впервые отыграв «на ноль». На 45-й минуте на поле в составе «Спартака» вышел Наиль Умяров, заменивший травмированного Илью Кутепова. На 87-й минуте Тедеско получил за неспортивное поведение желтую карточку, которая стала для него второй в нынешнем сезоне.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 18 очков после 15 игр. «Арсенал» набрал 19 баллов в 15 матчах и поднялся на шестую строчку.

В следующем туре «Спартак» 9 ноября примет самарские «Крылья Советов», «Арсенал» днем позднее сыграет дома с санкт-петербургским «Зенитом».

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Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 154.11.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 19310 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоИгорь Черевченко
Голы
Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)16′
Составы команд
98Александр Максименко
50Егор Шамов
2Самюэль Жиго
4Роберт Бауэр
14Георгий Джикия
6Максим Беляев
25Лоренсо Мельгарехо
8Гиа Григалава
6Айртон
71Александр Денисов
60′
47Роман Зобнин
70Георгий Костадинов
9Резиуан Мирзов
11Сергей Ткачев
23Джордан Ларссон
22Даниил Лесовой
29Илья Кутепов
45′
9Кирилл Комбаров
68′
54Наиль Умяров
86′
14Анри Хагуш
49Джано Ананидзе
84′
20Горан Чаушич
80′
7Аяз Гулиев
23Игорь Горбатенко
8Гус Тил
72′
48Евгений Луценко
30′85′
19Эсекиэль Понсе
10Эванс Кангва
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
15Удары (всего)5
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
21Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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