Бериша выбыл из строя до конца года

«Бериша не сможет помочь команде в оставшихся матчах в 2019 году. После углубленного обследования у него был выявлен надрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра. Бериша отправился на лечение в швейцарскую клинику. По прогнозам на восстановление игрока потребуется до 6 недель», — говорится в сообщении пресс-службы.