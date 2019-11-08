Бериша выбыл из строя до конца года
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболист «Ахмата» Бернард Бериша выбыл из строя до конца года
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболист «Ахмата» Бернард Бериша выбыл из строя до конца года
Как отмечается, у нападающего выявлен надрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра. Предварительные сроки восстановления игрока составляют до полутора месяцев.
«Бериша не сможет помочь команде в оставшихся матчах в 2019 году. После углубленного обследования у него был выявлен надрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра. Бериша отправился на лечение в швейцарскую клинику. По прогнозам на восстановление игрока потребуется до 6 недель», — говорится в сообщении
Бериша провел за «Ахмат» в нынешнем сезоне 17 матчей, в которых забил три мяча.