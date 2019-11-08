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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Грозном, завершилась со счетом 0:0.

«Урал» набрал 19 очков и идет на седьмой строчке в таблице чемпионата России, «Ахмат» с 15 очками занимает 14-е место.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 168.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 12474 зрителя
Главные тренеры
Игорь ШалимовДмитрий Парфенов
Составы команд
16Евгений Городов
31Ярослав Годзюр
5Магомед Мусалов
15Денис Кулаков
13Роланд Гиголаев
47′
27Михаил Меркулов
4Вилькер Анхель
3Вараздат Ароян
15Андрей Семенов
19Денис Поляков
21Одисе Роши
11Владимир Ильин
11Силва Лима Исмаэл
58Отман Эль-Кабир
23Антон Швец
62′
6Рафал Аугустыняк
88Денис Глушаков
10Эрик Бикфалви
62′
9Конрад Михаляк
59′
18Михал Кухарчик
59Евгений Харин
20Андрей Панюков
70′
18Андрес Понсе
71′
13Петрюс Бумаль
17Аблай Мбенг
44Андрей Егорычев
84′
88Павел Погребняк
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
11Удары (всего)12
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
3Угловые6
13Фолы12
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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