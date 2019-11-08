«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в пятницу в Грозном, завершилась со счетом 0:0.
«Урал» набрал 19 очков и идет на седьмой строчке в таблице чемпионата России, «Ахмат» с 15 очками занимает 14-е место.
|Игорь Шалимов
|Дмитрий Парфенов
|16
|Евгений Городов
|31
|Ярослав Годзюр
|5
|Магомед Мусалов
|15
|Денис Кулаков
|13
|Роланд Гиголаев
47′
|27
|Михаил Меркулов
|4
|Вилькер Анхель
|3
|Вараздат Ароян
|15
|Андрей Семенов
|19
|Денис Поляков
|21
|Одисе Роши
|11
|Владимир Ильин
|11
|Силва Лима Исмаэл
|58
|Отман Эль-Кабир
|23
|Антон Швец
62′
|6
|Рафал Аугустыняк
|88
|Денис Глушаков
|10
|Эрик Бикфалви
62′
|9
|Конрад Михаляк
59′
|18
|Михал Кухарчик
|59
|Евгений Харин
|20
|Андрей Панюков
70′
|18
|Андрес Понсе
71′
|13
|Петрюс Бумаль
|17
|Аблай Мбенг
|44
|Андрей Егорычев
84′
|88
|Павел Погребняк
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)