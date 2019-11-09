«Спартак» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 16-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 16-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ.
Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).
С первых минут в составе
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Джикия, Жиго, Гапонов — Айртон, Умяров, Крал, Зобнин, Бакаев — Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Шюррле, Тил.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Рыжиков — Анюков, Бурлак, Лысцов, Карпов, Полуяхтов — Гацкан, Зиньковский, Кабутов, Мияйлович — Соболев.
Запасные: Овсянников, Чичерин, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.