И все-таки «Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов

Источник: РИА "Новости"

В прошлом туре «Спартак» уступил дома «Арсеналу», однако тот матч вряд ли можно было считать показательным с точки зрения определения истинной сегодняшней силы красно-белых, ведь, как мы помним, Тедеско пришлось дать передышку некоторым лидерам после напряжённой кубковой игры с «Ростовом». Изменения пагубно сказались на всей структуре, условные резервисты (Тиль, Ананидзе, Мирзов) не смогли подстроиться под новую систему и показали чрезвычайно низкую эффективность. Сейчас, когда Тедеско только-только возглавил красно-белых, каждый день и каждая игра для футболистов особенно ценны, поэтому разрыв в текущем уровне и понимании задач между некоторыми исполнителями может быть существенным.

Против «Крыльев» немецкий тренер ожидаемо доверился условной основе. Выбор снова пал на схему с тремя центральными защитниками, одним из которых стал Гапонов (Кутепов травмирован). Зобнин вышел справа, Умяров и Крал — в опорной зоне, Бакаев — под нападающими, Понсе и Ларссон — впереди. Это и есть сильнейший на сегодня состав.

Тедеско снова «отзеркалили»

Пора уже привыкать: после того как «Локомотив» схватил от «Спартака» трёшку, к красно-белым у соперников особенный подход, они подстраиваются под их систему и пытаются не повторить чужих ошибок. Просто факт: начиная с дерби в Черкизово ни одна из команд, противостоящих Тедеско, не применила свою привычную тактику. «Ростов», весь сезон игравший по 4−2−3−1, перешёл на 3−5−2. С «Арсеналом» — та же история. Вот и «Крылья» «неожиданно» решили отказаться от привычного модуля (все 15 туров — 4−2−3−1) и отзеркалить «Спартак».

Команда Миодрага Божовича выставила трёх центральных защитников (Карпова, Бурлака и Лысцова, для последнего это был дебют), на флангах расположились Анюков и Полуяхтов. Возможно, свою роль сыграли и потери — Комбаров травмирован, Чернов дисквалифицирован, Тимофеев не мог играть из-за арендного соглашения, но гораздо более правдоподобной версией кажется фактор подстройки под соперника.



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Сам Божович, кстати, тоже стал «потерей» — главный тренер «Крыльев» по-прежнему не может руководить командой с бровки из-за старой дисквалификации.

Очень резвый «Спартак»

Первый тайм красно-белым однозначно удался. Несмотря на автобусный подход «Крыльев», команда Тедеско не просто владела мячом, но ещё и постоянно находила способы взлома обороны. Идеи прослеживались плюс-минус те же, что и против «Ростова», но их реализация на поле однозначно стала лучше — время совместной работы не проходит даром.

Снова очень активен был Бакаев. Зелимхан искал мяч между линиями и разворачивался за счёт резкости, менялся местами с Зобниным при позиционных атаках или, наоборот, насыщал правый фланг и помогал создавать там большинство, старался всегда искать партнёров в штрафной передачами.

Именно Бакаев, отыгравшись с Понсе в «стенку» у штрафной, отдал классный пас, выведший аргентинца один на один уже на 3-й минуте. Понсе забил, и этот гол стал для него вторым в чемпионате. При Кононове, напомним, он забивал лишь в Кубке и Лиге Европы. А сейчас превращается в очень полезного игрока.

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И снова хороший Ларссон

Другой очень заметной фигурой в составе красно-белых стал Ларссон. Шведский форвард тоже отметился голом до перерыва — причём очень элегантным, однако мяч не был засчитан из-за очевидного офсайда. Ещё Джордан-сын Хенрика выдал обостряющий пас на второй темп Умярову, а также чуть не заработал пенальти в единоборстве с Лысцовым. Арбитр Мешков попросил совет у ассистентов VAR, а те решили, что 11-метровый назначать не следует.

Эпизод вызвал массу споров: контракт между Лысцовым и мчавшимся на скорости Ларссоном точно был. Но всё-таки есть ощущение, что шведский нападающий, почувствовал прикосновение, слегка «нарисовал» падение, на что и могли среагировать судьи у мониторов. Показательный момент: сам Джордан после оглашения вердикта почти не спорил.

«Крылья» же выглядели потерянными и совершенно не представляли, как им играть. Ни одного стоящего момента до перерыва они не создали.

Два удаления для «Крыльев» и третья жёлтая для Тедеско

Второй тайм стартовал с убойного момента Понсе, который получил очередной чудо-разрезающий пас от Бакаева, но на этот раз не реализовал выход один на один. Далее «Спартак» стал слегка подсаживаться и подпустил «Крылья» к своим воротам. Это чуть не закончилось пропущенным голом от ветерана Анюкова — Александр бил в дальний угол после навеса и скидки, Максименко был уже отыгран, но красно-белых выручил Джикия. Капитан эффектно выбил мяч из пустых ворот под овации трибун.

Божович попробовал перестроиться — он убрал одного центрального защитника (Лысцова) и выпустил Радоньича, усилив среднюю линию. Только почти сразу же «Крылья» остались в меньшинстве. Мийялович зачем-то зарядил улетающему за бровку Понсе по паху, арбитры просмотрели повтор — и наградили серба удалением.

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А потом случилось и ещё одно удаление, и там VAR можно было не использовать. Карпов откровенно выбил мяч руками из ворот после классной контратаки «Спартака» и удара Бакаева, увидел перед собой красный свет, а сам Зелимхан отлично исполнил 11-метровый.

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