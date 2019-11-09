И все-таки «Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов
У самарской команды — два удаления, но проиграла она не
У самарской команды — два удаления, но проиграла она не
В прошлом туре «Спартак» уступил дома «Арсеналу», однако тот матч вряд ли можно было считать показательным с точки зрения определения истинной сегодняшней силы
Против «Крыльев» немецкий тренер ожидаемо доверился условной основе. Выбор снова пал на схему с тремя центральными защитниками, одним из которых стал Гапонов (Кутепов травмирован). Зобнин вышел справа, Умяров и Крал — в опорной зоне, Бакаев — под нападающими, Понсе и Ларссон — впереди. Это и есть сильнейший на сегодня состав.
Пора уже привыкать: после того как «Локомотив» схватил от «Спартака» трёшку, к
Команда Миодрага Божовича выставила трёх центральных защитников (Карпова, Бурлака и Лысцова, для последнего это был дебют), на флангах расположились Анюков и Полуяхтов. Возможно, свою роль сыграли и потери — Комбаров травмирован, Чернов дисквалифицирован, Тимофеев не мог играть
Сам Божович, кстати, тоже стал «потерей» — главный тренер «Крыльев»
Первый тайм
Снова очень активен был Бакаев. Зелимхан искал мяч между линиями и разворачивался за счёт резкости, менялся местами с Зобниным при позиционных атаках или, наоборот, насыщал правый фланг и помогал создавать там большинство, старался всегда искать партнёров в штрафной передачами.
Именно Бакаев, отыгравшись с Понсе в «стенку» у штрафной, отдал классный пас, выведший аргентинца один на один уже на 3-й минуте. Понсе забил, и этот гол стал для него вторым в чемпионате. При Кононове, напомним, он забивал лишь в Кубке и Лиге Европы. А сейчас превращается в очень полезного игрока.
Другой очень заметной фигурой в составе
Эпизод вызвал массу споров: контракт между Лысцовым и мчавшимся на скорости Ларссоном точно был. Но
«Крылья» же выглядели потерянными и совершенно не представляли, как им играть. Ни одного стоящего момента до перерыва они не создали.
Второй тайм стартовал с убойного момента Понсе, который получил очередной
Божович попробовал перестроиться — он убрал одного центрального защитника (Лысцова) и выпустил Радоньича, усилив среднюю линию. Только почти сразу же «Крылья» остались в меньшинстве. Мийялович
А потом случилось и ещё одно удаление, и там VAR можно было не использовать. Карпов откровенно выбил мяч руками из ворот после классной контратаки «Спартака» и удара Бакаева, увидел перед собой красный свет, а сам Зелимхан отлично исполнил 11-метровый.
На этом футбол закончился. «Спартак» показал качественную игру в первом тайме и неплохую после перерыва и заслуженно победил. А главное пожелание для Тедеско: стоит
|Доменико Тедеско
|Миодраг Божович
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|3′
|Зелимхан Бакаев
|83′
|98
|Александр Максименко
|1
|Сергей Рыжиков
|2
|Самюэль Жиго
|22
|Александр Анюков
|14
|Георгий Джикия
|2
|Владимир Полуяхтов
|56
|Илья Гапонов
|50
|Максим Карпов
81′
|47
|Роман Зобнин
|90
|Тарас Бурлак
|6
|Айртон
|17
|Антон Зиньковский
|33
|Алекс Крал
80′
|8
|Александр Гацкан
|19
|Эсекиэль Понсе
|20
|Срджан Мияйлович
71′
|54
|Наиль Умяров
90′
|5
|Виталий Лысцов
63′
|8
|Гус Тил
|9
|Деян Радонич
|10
|Зелимхан Бакаев
76′84′
|77
|Дмитрий Кабутов
46′
|9
|Резиуан Мирзов
|10
|Антон Терехов
|23
|Джордан Ларссон
76′
|7
|Александр Соболев
74′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Раду Гынсарь
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|2
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)