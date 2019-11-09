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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

И все-таки «Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов

У самарской команды — два удаления, но проиграла она не из-за них.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом туре «Спартак» уступил дома «Арсеналу», однако тот матч вряд ли можно было считать показательным с точки зрения определения истинной сегодняшней силы красно-белых, ведь, как мы помним, Тедеско пришлось дать передышку некоторым лидерам после напряжённой кубковой игры с «Ростовом». Изменения пагубно сказались на всей структуре, условные резервисты (Тиль, Ананидзе, Мирзов) не смогли подстроиться под новую систему и показали чрезвычайно низкую эффективность. Сейчас, когда Тедеско только-только возглавил красно-белых, каждый день и каждая игра для футболистов особенно ценны, поэтому разрыв в текущем уровне и понимании задач между некоторыми исполнителями может быть существенным.

Против «Крыльев» немецкий тренер ожидаемо доверился условной основе. Выбор снова пал на схему с тремя центральными защитниками, одним из которых стал Гапонов (Кутепов травмирован). Зобнин вышел справа, Умяров и Крал — в опорной зоне, Бакаев — под нападающими, Понсе и Ларссон — впереди. Это и есть сильнейший на сегодня состав.

Тедеско снова «отзеркалили»

Пора уже привыкать: после того как «Локомотив» схватил от «Спартака» трёшку, к красно-белым у соперников особенный подход, они подстраиваются под их систему и пытаются не повторить чужих ошибок. Просто факт: начиная с дерби в Черкизово ни одна из команд, противостоящих Тедеско, не применила свою привычную тактику. «Ростов», весь сезон игравший по 4−2−3−1, перешёл на 3−5−2. С «Арсеналом» — та же история. Вот и «Крылья» «неожиданно» решили отказаться от привычного модуля (все 15 туров — 4−2−3−1) и отзеркалить «Спартак».

Команда Миодрага Божовича выставила трёх центральных защитников (Карпова, Бурлака и Лысцова, для последнего это был дебют), на флангах расположились Анюков и Полуяхтов. Возможно, свою роль сыграли и потери — Комбаров травмирован, Чернов дисквалифицирован, Тимофеев не мог играть из-за арендного соглашения, но гораздо более правдоподобной версией кажется фактор подстройки под соперника.


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Сам Божович, кстати, тоже стал «потерей» — главный тренер «Крыльев» по-прежнему не может руководить командой с бровки из-за старой дисквалификации.

Очень резвый «Спартак»

Первый тайм красно-белым однозначно удался. Несмотря на автобусный подход «Крыльев», команда Тедеско не просто владела мячом, но ещё и постоянно находила способы взлома обороны. Идеи прослеживались плюс-минус те же, что и против «Ростова», но их реализация на поле однозначно стала лучше — время совместной работы не проходит даром.

Снова очень активен был Бакаев. Зелимхан искал мяч между линиями и разворачивался за счёт резкости, менялся местами с Зобниным при позиционных атаках или, наоборот, насыщал правый фланг и помогал создавать там большинство, старался всегда искать партнёров в штрафной передачами.

Именно Бакаев, отыгравшись с Понсе в «стенку» у штрафной, отдал классный пас, выведший аргентинца один на один уже на 3-й минуте. Понсе забил, и этот гол стал для него вторым в чемпионате. При Кононове, напомним, он забивал лишь в Кубке и Лиге Европы. А сейчас превращается в очень полезного игрока.

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И снова хороший Ларссон

Другой очень заметной фигурой в составе красно-белых стал Ларссон. Шведский форвард тоже отметился голом до перерыва — причём очень элегантным, однако мяч не был засчитан из-за очевидного офсайда. Ещё Джордан-сын Хенрика выдал обостряющий пас на второй темп Умярову, а также чуть не заработал пенальти в единоборстве с Лысцовым. Арбитр Мешков попросил совет у ассистентов VAR, а те решили, что 11-метровый назначать не следует.

Эпизод вызвал массу споров: контракт между Лысцовым и мчавшимся на скорости Ларссоном точно был. Но всё-таки есть ощущение, что шведский нападающий, почувствовал прикосновение, слегка «нарисовал» падение, на что и могли среагировать судьи у мониторов. Показательный момент: сам Джордан после оглашения вердикта почти не спорил.

«Крылья» же выглядели потерянными и совершенно не представляли, как им играть. Ни одного стоящего момента до перерыва они не создали.

Два удаления для «Крыльев» и третья жёлтая для Тедеско

Второй тайм стартовал с убойного момента Понсе, который получил очередной чудо-разрезающий пас от Бакаева, но на этот раз не реализовал выход один на один. Далее «Спартак» стал слегка подсаживаться и подпустил «Крылья» к своим воротам. Это чуть не закончилось пропущенным голом от ветерана Анюкова — Александр бил в дальний угол после навеса и скидки, Максименко был уже отыгран, но красно-белых выручил Джикия. Капитан эффектно выбил мяч из пустых ворот под овации трибун.

Божович попробовал перестроиться — он убрал одного центрального защитника (Лысцова) и выпустил Радоньича, усилив среднюю линию. Только почти сразу же «Крылья» остались в меньшинстве. Мийялович зачем-то зарядил улетающему за бровку Понсе по паху, арбитры просмотрели повтор — и наградили серба удалением.

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А потом случилось и ещё одно удаление, и там VAR можно было не использовать. Карпов откровенно выбил мяч руками из ворот после классной контратаки «Спартака» и удара Бакаева, увидел перед собой красный свет, а сам Зелимхан отлично исполнил 11-метровый.

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На этом футбол закончился. «Спартак» показал качественную игру в первом тайме и неплохую после перерыва и заслуженно победил. А главное пожелание для Тедеско: стоит всё-таки реже бросаться на арбитров с претензиями. Немец опять получил жёлтую карточку — уже третью в сезоне. Ещё одна, и придётся ему переместиться на одну игру на трибуну.

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Главные тренеры
Доменико ТедескоМиодраг Божович
Голы
Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)3′
Зелимхан Бакаев83′
Составы команд
98Александр Максименко
1Сергей Рыжиков
2Самюэль Жиго
22Александр Анюков
14Георгий Джикия
2Владимир Полуяхтов
56Илья Гапонов
50Максим Карпов
81′
47Роман Зобнин
90Тарас Бурлак
6Айртон
17Антон Зиньковский
33Алекс Крал
80′
8Александр Гацкан
19Эсекиэль Понсе
20Срджан Мияйлович
71′
54Наиль Умяров
90′
5Виталий Лысцов
63′
8Гус Тил
9Деян Радонич
10Зелимхан Бакаев
76′84′
77Дмитрий Кабутов
46′
9Резиуан Мирзов
10Антон Терехов
23Джордан Ларссон
76′
7Александр Соболев
74′
20Андре Шюррле
14Раду Гынсарь
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки2
7Голевые моменты3
14Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
16Фолы8
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
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