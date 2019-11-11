Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.11
Парма
Рома
20
Футбол. Зарубежный
10.11
Фрайбург
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Хетафе
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
10.11
Ювентус
Милан
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Бетис
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
10.11
Марсель
Лион
21
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колобков: Отказ «Спартака» от поездки в США повлияет на статус турнира

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс. Отказ московского футбольного клуба «Спартак» от участия в международном турнире в США может повлиять на статус соревнований, считает министр спорта РФ Павел Колобков.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» не сможет поехать в январе 2020 года на международный товарищеский турнир в США из-за проблем с получением виз.

«То, что происходит, это очень плохо, наши спортсмены вынуждены решать эти вопросы, получая визы в других странах. Это неправильно, и, конечно, все это влияет на статус турнира, где участвуют спортсмены. Но это вопрос уже не к нам, а к визовым службам США, наши спортсмены готовы выезжать», — сказал Колобков РИА Новости.

Читайте также
Источник в МИД прокомментировал отказ США в визах российским футболистам

«Подобная ситуация происходит не в первый раз. Данный кубок — это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать российские спортсмены. Это является нарушением тех гарантий, которые дает страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия», — добавил министр.

Также Колобков отметил, что российская сторона при проведении мероприятий всегда берет обязательства не решение проблем иностранных спортсменов. «Когда Россия получает право на проведение турнира, то во всех соглашениях мы прописываем, что обязуемся обеспечить для всех спортсменов получения въезда в страну, это является основным гарантийным обязательством», — подчеркнул он.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Роскошная россиянка, которую западные СМИ обвинили в сексизме
Даниил Медведев стартовал с поражения на Итоговом турнире АТР
Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы
Леонид Федун прокомментировал работу Тедеско в «Спартаке»
СМИ узнали зарплату Леонида Слуцкого в «Витессе»
Две московские команды претендуют на футболиста сборной России
«Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Клуб НХЛ выведет из обращения номер российского хоккеиста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь