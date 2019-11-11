Колобков: Отказ «Спартака» от поездки в США повлияет на статус турнира

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» не сможет поехать в январе 2020 года на международный товарищеский турнир в США из-за проблем с получением виз.

«То, что происходит, это очень плохо, наши спортсмены вынуждены решать эти вопросы, получая визы в других странах. Это неправильно, и, конечно, все это влияет на статус турнира, где участвуют спортсмены. Но это вопрос уже не к нам, а к визовым службам США, наши спортсмены готовы выезжать», — сказал Колобков РИА Новости.

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«Подобная ситуация происходит не в первый раз. Данный кубок — это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать российские спортсмены. Это является нарушением тех гарантий, которые дает страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия», — добавил министр.