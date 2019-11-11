Колобков: Отказ «Спартака» от поездки в США повлияет на статус турнира

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» не сможет поехать в январе 2020 года на международный товарищеский турнир в США из-за проблем с получением виз.
«То, что происходит, это очень плохо, наши спортсмены вынуждены решать эти вопросы, получая визы в других странах. Это неправильно, и, конечно, все это влияет на статус турнира, где участвуют спортсмены. Но это вопрос уже не к нам, а к визовым службам США, наши спортсмены готовы выезжать», — сказал Колобков РИА Новости.
«Подобная ситуация происходит не в первый раз. Данный кубок — это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать российские спортсмены. Это является нарушением тех гарантий, которые дает страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия», — добавил министр.
Также Колобков отметил, что российская сторона при проведении мероприятий всегда берет обязательства не решение проблем иностранных спортсменов. «Когда Россия получает право на проведение турнира, то во всех соглашениях мы прописываем, что обязуемся обеспечить для всех спортсменов получения въезда в страну, это является основным гарантийным обязательством», — подчеркнул он.