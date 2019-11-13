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18:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Финансовая блокада может убить «Ростов»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Насколько все сложно? — вопрос Карпину.

— Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации — что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

— Каковы долги перед командой по зарплате?

— Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось.

Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно.

— Сейчас предел уже наступил?

— Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.

— Как вам управлять командой в подобных условиях?

— Так же, как и до этого.

— Допускаете, что игроки могут не выйти на тренировку?

— До поры до времени все удается сохранять под контролем. Как, когда и куда все выльется, пока не знаю.

— Насколько вероятно, что долги придется закрывать за счет распродажи лидеров?


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— Не могу оценить, насколько это вероятно. Не владею всей информацией.

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— Если клуб покинут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?

— Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

— А что вы будете делать в случае ухода?

— Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться.

— По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.

— Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

— Кем?

— Для примера — вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень.

Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись.

— Например?

— Да хотя бы вот такой пример. Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года — воз и ныне там. Было обещано передать стадион в управление клубу, сейчас его вроде бы отдали в этом смысле области. Хочется посмотреть, в чьих руках арена в итоге окажется и кто на ней станет играть. Большие сомнения, что «Ростов» — хотя мне лично обещал министр спорта, заверял и божился, что стадион передадут «Ростову».

Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. И конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды. Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь — важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колеса и выполняли свои же обещания.

— Ваш прогноз — чем все закончится?

— Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» — и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное.

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