«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

«Сейчас клуб занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Пока нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке, но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей для наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом», — сказал Брейдо.