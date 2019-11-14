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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Фукс. Московский футбольный клуб «Локомотив» прорабатывает проект реконструкции домашнего стадиона, но о сроках реализации этого проекта говорить пока рано, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью столичного клуба Кирилл Брейдо.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб «Локомотив» по проекту реконструкции стадиона «РЖД Арена».

«Сейчас клуб занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Пока нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке, но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей для наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом», — сказал Брейдо.

Никаких официальных договоренностей с другими стадионами о проведении матчей во время реконструкции на данный момент у «Локомотива» нет.
Директор “Локомотива” по связям с общественностью Кирилл Брейдо

Весной СМИ сообщали, что «Локомотив» начнет реконструкцию домашнего стадиона после того, как определится с источником финансирования. Отмечалось, что сноса стадиона не предполагается.

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