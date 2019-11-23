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19:23 (мск), источник: ТАСС

Карпин назвал смешным второй пенальти в ворота «Ростова» в матче РПЛ с «Динамо»

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал смешным второй пенальти, назначенный в ворота его команды в гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Такое мнение Карпин высказал на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Ростов» со счетом 1:2 уступил «Динамо». Оба мяча в составе бело-голубых с пенальти забил Максимилиан Филипп. Второй 11-метровый удар за две минуты до окончания основного времени матча был назначен при помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

«В первом тайме мы создали больше моментов, чем во втором, во втором, возможно, не так активно в атаке сыграли. Не помню, чтобы у “Динамо” были моменты, чтобы были какие-то действия нашего вратаря, к ребятам ни одной претензии нет. Не хочу комментировать судейство, это смешно комментировать. В раздевалке показали второй пенальти в наши ворота — смех», — отметил Карпин.

После 17 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче ростовчане 30 ноября примут екатеринбургский «Урал».

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