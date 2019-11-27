Первушин признан лучшим тренером ноября в чемпионате России по футболу
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин признан лучшим тренером ноября в Российской
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин признан лучшим тренером ноября в Российской
В ноябре «Тамбов» под руководством Первушина, который в конце октября был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Александра Григоряна, обыграл «Сочи» (2:1) и «Ростов» (2:1), а также уступил московскому «Локомотиву» (2:3).
За Первушина голос отдали эксперты РПЛ. В голосовании болельщиков победил возглавляющий столичный ЦСКА Виктор Ганчаренко, эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали главного тренера московского «Динамо» Кирилла Новикова.