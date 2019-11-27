Первушин признан лучшим тренером ноября в чемпионате России по футболу

В ноябре «Тамбов» под руководством Первушина, который в конце октября был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Александра Григоряна, обыграл «Сочи» (2:1) и «Ростов» (2:1), а также уступил московскому «Локомотиву» (2:3).