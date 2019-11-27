Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Лион
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Все события
Фоторепортажи
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
12:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первушин признан лучшим тренером ноября в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ), об этом сообщается в официальном микроблоге лиги в твиттере.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В ноябре «Тамбов» под руководством Первушина, который в конце октября был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Александра Григоряна, обыграл «Сочи» (2:1) и «Ростов» (2:1), а также уступил московскому «Локомотиву» (2:3).

За Первушина голос отдали эксперты РПЛ. В голосовании болельщиков победил возглавляющий столичный ЦСКА Виктор Ганчаренко, эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали главного тренера московского «Динамо» Кирилла Новикова.

Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Выхода нет. «Локомотив» не сыграет весной в еврокубках
Дибала забил супер гол. Главное из вторничных матчей ЛЧ
Источник: Месси намерен уйти из «Барселоны»
Дзюба — в Англию, Миранчук — в «Юве»: Трансферы из РПЛ
«Зенит» в 15-й раз сыграет с французским клубом в еврокубках
Губерниев высказался о суровых санкциях WADA в отношении России
Жена Ковальчука снялась для журнала Maxim (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь