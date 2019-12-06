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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Зенита» поддержат бойкот болельщиков «Спартака»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» приняли решение покинуть трибуну на 40-й минуте матча 19-го тура чемпионата России против московского «Динамо», говорится в заявлении организации болельщиков «сине-бело-голубых» «Ландскрона».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится в пятницу на стадионе в Санкт-Петербурге. Ранее объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи давлением на фанатские сообщества.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 19, 6.12.2019, 19:30

Зенит3Динамо0

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема», — говорится в заявлении болельщиков на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя — “Зенит”! Приходим все, в обязательном порядке», — отмечается в тексте сообщения.

«Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0. Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу. Пресс-служба объединенной судебной системы в среду сообщила РИА Новости, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении фанатов. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

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