Фанаты «Зенита» поддержат бойкот болельщиков «Спартака»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится в пятницу на стадионе в Санкт-Петербурге. Ранее объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи давлением на фанатские сообщества.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 6.12.2019, 19:30 Зенит 3 Динамо 0

«Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте. Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема», — говорится в заявлении болельщиков на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму! Наше имя — “Зенит”! Приходим все, в обязательном порядке», — отмечается в тексте сообщения.