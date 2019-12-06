«Зенит» с крупным счетом обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Голы забили Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35) и Артем Дзюба (45+1). Дзюба забил 11-й гол в 19 матчах и вышел на первое место по этому показателю, опередив форвардов Элдора Шомуродова («Ростов») и Александра Соболева («Крылья Советов»), в активе которых по 10 мячей.
На 40-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между «Зенитом» и московским «Спартаком» были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали «Спартак». После этого организация болельщиков московской команды «Фратрия» призвала фанатов клубов Российской
«Динамо» потерпело первое поражение с момента отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера (5 октября), на данный момент команду возглавляет Кирилл Новиков. Беспроигрышная серия московского клуба составляла шесть матчей (четыре победы и две ничьи).
Перед началом матча в центре поля был растянут баннер с надписью «Спорт — норма жизни». 4 декабря министр спорта РФ Павел Колобков заявил о намерении подписать соглашение с Российским футбольным союзом о совместной организации массовых футбольных мероприятий. Федеральный проект «Спорт — норма жизни» предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение квалификации работников спорта.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 19 матчах, «Динамо» идет седьмым, имея в активе 24 очка после 19 встреч. В 20-м туре, который пройдет весной 2020 года, «Зенит» на домашнем поле встретится с московским «Локомотивом», «Динамо» примет «Спартак». 10 декабря «Зенит» на выезде сыграет с португальской «Бенфикой» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
|Сергей Семак
|Кирилл Новиков
|Сердар Азмун(Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев)
|6′
|Бранислав Иванович(Олег Шатов, Дуглас Сантос)
|35′
|Артем Дзюба(Олег Шатов, Сердар Азмун)
|45+1′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Антон Шунин
|15
|Вячеслав Караваев
|17
|Сергей Паршивлюк
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Григорий Морозов
|44
|Ярослав Ракицкий
|18
|Иван Ордец
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Себастьян Шиманьски
15′
|17
|Олег Шатов
|5
|Максимилиан Филипп
22′
|21
|Александр Ерохин
26′
|15
|Роман Нойштедтер
|7
|Сердар Азмун
|10
|Силвестр Игбун
|6
|Бранислав Иванович
61′
|4
|Владимир Рыков
74′
|4
|Йордан Осорио
|24
|Роман Евгеньев
|22
|Артем Дзюба
74′
|34
|Константин Рауш
57′
|32
|Матиас Краневиттер
|9
|Клинтон Нжи
|5
|Вильмар Барриос
81′
|6
|Артур Юсупов
41′59′
|38
|Леон Мусаев
|77
|Шарль Каборе
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)