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21:41 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» с крупным счетом обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35) и Артем Дзюба (45+1). Дзюба забил 11-й гол в 19 матчах и вышел на первое место по этому показателю, опередив форвардов Элдора Шомуродова («Ростов») и Александра Соболева («Крылья Советов»), в активе которых по 10 мячей.

Видео
«Зенит» — «Спартак»: задержания фанатов, LIVE матча

На 40-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между «Зенитом» и московским «Спартаком» были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали «Спартак». После этого организация болельщиков московской команды «Фратрия» призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

«Динамо» потерпело первое поражение с момента отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера (5 октября), на данный момент команду возглавляет Кирилл Новиков. Беспроигрышная серия московского клуба составляла шесть матчей (четыре победы и две ничьи).

Перед началом матча в центре поля был растянут баннер с надписью «Спорт — норма жизни». 4 декабря министр спорта РФ Павел Колобков заявил о намерении подписать соглашение с Российским футбольным союзом о совместной организации массовых футбольных мероприятий. Федеральный проект «Спорт — норма жизни» предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 19 матчах, «Динамо» идет седьмым, имея в активе 24 очка после 19 встреч. В 20-м туре, который пройдет весной 2020 года, «Зенит» на домашнем поле встретится с московским «Локомотивом», «Динамо» примет «Спартак». 10 декабря «Зенит» на выезде сыграет с португальской «Бенфикой» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Зенит
3:0
Первый тайм: 3:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 196.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48367 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакКирилл Новиков
Голы
Сердар Азмун(Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев)6′
Бранислав Иванович(Олег Шатов, Дуглас Сантос)35′
Артем Дзюба(Олег Шатов, Сердар Азмун)45+1′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Антон Шунин
15Вячеслав Караваев
17Сергей Паршивлюк
3Дуглас Сантос
2Григорий Морозов
44Ярослав Ракицкий
18Иван Ордец
91Алексей Сутормин
11Себастьян Шиманьски
15′
17Олег Шатов
5Максимилиан Филипп
22′
21Александр Ерохин
26′
15Роман Нойштедтер
7Сердар Азмун
10Силвестр Игбун
6Бранислав Иванович
61′
4Владимир Рыков
74′
4Йордан Осорио
24Роман Евгеньев
22Артем Дзюба
74′
34Константин Рауш
57′
32Матиас Краневиттер
9Клинтон Нжи
5Вильмар Барриос
81′
6Артур Юсупов
41′59′
38Леон Мусаев
77Шарль Каборе
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
11Удары (всего)9
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
5Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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