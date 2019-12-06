«Зенит» с крупным счетом обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Голы забили Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35) и Артем Дзюба (45+1). Дзюба забил 11-й гол в 19 матчах и вышел на первое место по этому показателю, опередив форвардов Элдора Шомуродова («Ростов») и Александра Соболева («Крылья Советов»), в активе которых по 10 мячей.

На 40-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между «Зенитом» и московским «Спартаком» были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали «Спартак». После этого организация болельщиков московской команды «Фратрия» призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

«Динамо» потерпело первое поражение с момента отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера (5 октября), на данный момент команду возглавляет Кирилл Новиков. Беспроигрышная серия московского клуба составляла шесть матчей (четыре победы и две ничьи).

Перед началом матча в центре поля был растянут баннер с надписью «Спорт — норма жизни». 4 декабря министр спорта РФ Павел Колобков заявил о намерении подписать соглашение с Российским футбольным союзом о совместной организации массовых футбольных мероприятий. Федеральный проект «Спорт — норма жизни» предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение квалификации работников спорта.