Российские фанаты объединились из-за задержаний болельщиков «Спартака»
Фанатские группировки ЦСКА и «Краснодара» готовят акции протеста в ответ на задержания болельщиков «Спартака» в
Фанатские группировки ЦСКА и «Краснодара» готовят акции протеста в ответ на задержания болельщиков «Спартака» в
Группировка фанатов «Краснодара» SS-15 сообщила о готовности покинуть 1115-й сектор трибун на 30-й минуте матча Российской
Фанаты ЦСКА присоединились к протесту и запланировали так же демонстративно уйти с трибун во время матча. Соответствующая запись появилась в
К акции уже присоединились болельщики «Зенита». Они покинули стадион во время матча петербургского клуба против «Динамо» 6 декабря.
Призывать к проведению акции начали фанаты «Спартака». Причина — задержания болельщиков столичного клуба в