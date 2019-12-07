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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские фанаты объединились из-за задержаний болельщиков «Спартака»

Фанатские группировки ЦСКА и «Краснодара» готовят акции протеста в ответ на задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. Об этом они объявили в социальных сетях.

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Источник: РИА "Новости"

Группировка фанатов «Краснодара» SS-15 сообщила о готовности покинуть 1115-й сектор трибун на 30-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, который пройдет 7 декабря. Об этом сообщается в сообществе ультрас во «ВКонтакте».

ВКонтакте

Фанаты ЦСКА присоединились к протесту и запланировали так же демонстративно уйти с трибун во время матча. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте cska.mib.

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К акции уже присоединились болельщики «Зенита». Они покинули стадион во время матча петербургского клуба против «Динамо» 6 декабря.

Призывать к проведению акции начали фанаты «Спартака». Причина — задержания болельщиков столичного клуба в Санкт-Петербурге накануне игры против Зенита, а также запрет на посещение стадиона для фаната красно-белых Валерия Бевза, которого считают инициатором травли форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

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12:57 (мск)© Ньюстюб
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