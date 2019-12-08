Колобков назвал бойкоты фанатов неправильной позицией
СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Организация бойкотов — неправильная позиция футбольных фанатов, от которой страдают их любимые команды, заявил РИА Новости министр спорта РФ Павел Колобков.
СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Организация бойкотов — неправильная позиция футбольных фанатов, от которой страдают их любимые команды, заявил РИА Новости министр спорта РФ Павел Колобков.
В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской
«Я считаю, что это неправильная позиция делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты. Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», — заявил Колобков.
«Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или
В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0. Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу.