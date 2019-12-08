Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Дженоа
02
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Урал
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Падерборн
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Севилья
Все события
Фоторепортажи
25Евро-2020. Составы групп
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
13:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колобков назвал бойкоты фанатов неправильной позицией

СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Организация бойкотов — неправильная позиция футбольных фанатов, от которой страдают их любимые команды, заявил РИА Новости министр спорта РФ Павел Колобков.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с давлением на фанатские сообщества. Болельщики ряда команд на матчах, состоявшихся в пятницу и субботу, поддержали акцию и покинули трибуны.

«Я считаю, что это неправильная позиция делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты. Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», — заявил Колобков.

«Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства», — добавил он.

В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0. Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу. Пресс-служба объединенной судебной системы в среду сообщила РИА Новости, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Следом «Фратрия» выступила со своим призывом.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву осудили за непристойное фото в соцсетях
Огненная белорусская волейболистка балует фанатов горячими фото
Драма в финале: триумф Косторной и провал Загитовой
Малкин неудержим. 12 очков в 6 матчах и шикарный гол с разворота
Джошуа обязали биться с Усиком
Фаны «Сити» кидали предметы в игроков «МЮ» и показывали обезьян
Поветкин не проиграл хитрому американцу
Месси и Суарес забивают шедевры, «Реал» не отстает от «Барсы»
«Крылья Советов» принимают «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь