Колобков назвал бойкоты фанатов неправильной позицией

Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с давлением на фанатские сообщества. Болельщики ряда команд на матчах, состоявшихся в пятницу и субботу, поддержали акцию и покинули трибуны.

«Я считаю, что это неправильная позиция делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты. Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», — заявил Колобков.

«Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства», — добавил он.