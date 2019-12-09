Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака» в Тушине

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Выбор в пользу Мельгарехо логичен

У Доменико Тедеско перед матчем были серьезные кадровые ограничения, два основных центральных защитника (Кутепов и Жиго) пропускали игру из-за дисквалификации. Но изменения в стартовом составе коснулись еще и Аиртона, который неожиданно остался на скамейке.

Скорее всего, размен Аиртона на Мельгарехо связан с поиском баланса в обороне. В атаке бразилец полезен дриблингом и скоростными открываниями, но с передачами у него все очень скромно. То есть его игра предполагает много высоких включений и оголение фланга за спиной, что отлично умеет использовать «Ростов» в быстрых атаках.

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Мельгарехо же полезен еще и длинными передачами разных типов. Тедеско в матче с «Ростовом» использовал его как диспетчера на фланге без высоких включений, что позволяло меньше подставляться под быстрые атаки гостей. Плюс парагваец надежнее в обороне при игре 1 в 1 и реже пускает рывки за спины. Очень много аспектов указывали на выбор в пользу Мельгарехо, тут ход Тедеско логичен.

Схемы и изменения

Тедеско перестроил «Спартак» на чистые и стандартные 4−4−2, без гибридных ролей. Одна схема и в атаке, и в обороне, и в прессинге. Довольно редкое явление для современного футбола.

Бакаев был жестко привязан к правому флангу, а Мирзов — к левому. Тил и Умяров активно пытались помогать начинать атаки низким расположением, но получалось слабо.

«Ростов» вышел в стандартной схеме 4−3−3 с активным высоким прессингом. Шомуродов опекал Умярова — так гости выключили из игры основного диспетчера красно-белых, во многом из-за этого у «Спартака» были проблемы с началом атак.

Прессинг южан классно сработал несколько раз. В том числе в моменте с голом, когда они перехватили неточную передачу Умярова. При прохождении первой линии прессинга футболисты «Ростова» качественно накрывали владеющих мячом игроков «Спартака» со спины.

Такое давление провоцировало спешку и неточные передачи у игроков московской команды.

Проблемы опорной зоны «Спартака»

Опорная зона красно-белых с Умяровым и Тилем при 4−4−2 стала еще более уязвимой. Ни один из них не является опорником с достаточным оборонительным объемом действий, и их применение в такой схеме вызывает вопросы.

Они плохо контролировали второй темп атаки и зоны подбора перед своими защитниками. Так что желтые карточки Джикии и Крала, которым приходилось агрессивно покрывать большое пространство, не удивляют. На фоне этого хаоса Умяров еще и организовал пенальти в свои ворота, в неопасной ситуации сыграв рукой.

Второй тайм и очередные авантюры Тедеско

Валерий Карпин не стал ничего менять в перерыве, его система и так работала слаженно. Тедеско тоже ничего не изменил и, видимо, решил еще понаблюдать. Пока наблюдал, его команда пропустила второй мяч на 53-ей минуте. Намеков на отыграться не было, в текущем состоянии «Спартака» против такого «Ростова» это было что-то вроде «точки невозврата».

На 72-й минуте Тедеско выпустил Шюррле вместо Тила и эффектно добил подобие баланса команды в обороне. Бакаева номинально перевели в центр поля, но он сохранял высокое расположение и почти не помогал Умярову в обороне.

Наиль получил желтую карточку, ростовчане его одного отыгрывали в опорной, как при игре в квадрат (так «Ростов» забил четвертый гол), был риск, что «Спартак» вообще останется в меньшинстве.

Третий гол гостей — показательный пример, который многое говорит о психологическом состоянии и концентрации игроков «Спартака». «Ростов» разыграл угловой: из центра штрафной к подающему вдоль лицевой резко выскочил игрок и сразу же отдал обратную передачу под навес уже из более близкой и выгодной позиции. Это абсолютно стандартный и привычный розыгрыш южан, более того, в этом матче «Ростов» уже так делал ранее. Но для «Спартака» это все равно оказалось неожиданностью, и половина игроков в штрафной выключилась и замерла на местах при розыгрыше. Чистяков бил из убойной позиции в абсолютном одиночестве, а его партнеры еще и оказались первыми на добивании в случае чего.

Итог

«Ростов» забивал из разных ситуаций — прессинг, быстрая атака, угловой, комбинация в центре. Довольно вариативно, но это далеко не все созданные моменты. Всего гости создали пять явных голевых моментов, два из них не реализовали.

«Спартак» владел мячом 61%, иногда имел территориальное преимущество, но даже в перспективных фланговых подходах часто сбивался на навесы, которые в штрафной просто некому было замыкать. Кроме того, компактный оборонительный блок гостей еще и качественно играл в воздухе. Всего «Спартак» сделал 19 кроссов и 6 точных, для сравнения — у «Ростова» 12 и 8 точных.

Кажется, у Тедеско большие проблемы.

Вячеслав Залевский