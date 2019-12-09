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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака» в Тушине

Аналитика по матчу 19-го тура чемпионата России, в котором красно-белые проиграли «Ростову» со счетом 1:4.

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Выбор в пользу Мельгарехо логичен

У Доменико Тедеско перед матчем были серьезные кадровые ограничения, два основных центральных защитника (Кутепов и Жиго) пропускали игру из-за дисквалификации. Но изменения в стартовом составе коснулись еще и Аиртона, который неожиданно остался на скамейке.

Скорее всего, размен Аиртона на Мельгарехо связан с поиском баланса в обороне. В атаке бразилец полезен дриблингом и скоростными открываниями, но с передачами у него все очень скромно. То есть его игра предполагает много высоких включений и оголение фланга за спиной, что отлично умеет использовать «Ростов» в быстрых атаках.

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Мельгарехо же полезен еще и длинными передачами разных типов. Тедеско в матче с «Ростовом» использовал его как диспетчера на фланге без высоких включений, что позволяло меньше подставляться под быстрые атаки гостей. Плюс парагваец надежнее в обороне при игре 1 в 1 и реже пускает рывки за спины. Очень много аспектов указывали на выбор в пользу Мельгарехо, тут ход Тедеско логичен.

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Схемы и изменения

Тедеско перестроил «Спартак» на чистые и стандартные 4−4−2, без гибридных ролей. Одна схема и в атаке, и в обороне, и в прессинге. Довольно редкое явление для современного футбола.

Бакаев был жестко привязан к правому флангу, а Мирзов — к левому. Тил и Умяров активно пытались помогать начинать атаки низким расположением, но получалось слабо.

«Ростов» вышел в стандартной схеме 4−3−3 с активным высоким прессингом. Шомуродов опекал Умярова — так гости выключили из игры основного диспетчера красно-белых, во многом из-за этого у «Спартака» были проблемы с началом атак.

Прессинг южан классно сработал несколько раз. В том числе в моменте с голом, когда они перехватили неточную передачу Умярова. При прохождении первой линии прессинга футболисты «Ростова» качественно накрывали владеющих мячом игроков «Спартака» со спины.

Такое давление провоцировало спешку и неточные передачи у игроков московской команды.

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Проблемы опорной зоны «Спартака»

Опорная зона красно-белых с Умяровым и Тилем при 4−4−2 стала еще более уязвимой. Ни один из них не является опорником с достаточным оборонительным объемом действий, и их применение в такой схеме вызывает вопросы.

Они плохо контролировали второй темп атаки и зоны подбора перед своими защитниками. Так что желтые карточки Джикии и Крала, которым приходилось агрессивно покрывать большое пространство, не удивляют. На фоне этого хаоса Умяров еще и организовал пенальти в свои ворота, в неопасной ситуации сыграв рукой.

Второй тайм и очередные авантюры Тедеско

Валерий Карпин не стал ничего менять в перерыве, его система и так работала слаженно. Тедеско тоже ничего не изменил и, видимо, решил еще понаблюдать. Пока наблюдал, его команда пропустила второй мяч на 53-ей минуте. Намеков на отыграться не было, в текущем состоянии «Спартака» против такого «Ростова» это было что-то вроде «точки невозврата».

На 72-й минуте Тедеско выпустил Шюррле вместо Тила и эффектно добил подобие баланса команды в обороне. Бакаева номинально перевели в центр поля, но он сохранял высокое расположение и почти не помогал Умярову в обороне.

Наиль получил желтую карточку, ростовчане его одного отыгрывали в опорной, как при игре в квадрат (так «Ростов» забил четвертый гол), был риск, что «Спартак» вообще останется в меньшинстве.

Третий гол гостей — показательный пример, который многое говорит о психологическом состоянии и концентрации игроков «Спартака». «Ростов» разыграл угловой: из центра штрафной к подающему вдоль лицевой резко выскочил игрок и сразу же отдал обратную передачу под навес уже из более близкой и выгодной позиции. Это абсолютно стандартный и привычный розыгрыш южан, более того, в этом матче «Ростов» уже так делал ранее. Но для «Спартака» это все равно оказалось неожиданностью, и половина игроков в штрафной выключилась и замерла на местах при розыгрыше. Чистяков бил из убойной позиции в абсолютном одиночестве, а его партнеры еще и оказались первыми на добивании в случае чего.

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Итог

«Ростов» забивал из разных ситуаций — прессинг, быстрая атака, угловой, комбинация в центре. Довольно вариативно, но это далеко не все созданные моменты. Всего гости создали пять явных голевых моментов, два из них не реализовали.

«Спартак» владел мячом 61%, иногда имел территориальное преимущество, но даже в перспективных фланговых подходах часто сбивался на навесы, которые в штрафной просто некому было замыкать. Кроме того, компактный оборонительный блок гостей еще и качественно играл в воздухе. Всего «Спартак» сделал 19 кроссов и 6 точных, для сравнения — у «Ростова» 12 и 8 точных.

Кажется, у Тедеско большие проблемы.

Вячеслав Залевский

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«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
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01:57 (мск)© Ньюстюб
Спартак
1:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 22132 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)81′
Бактиер Зайнутдинов22′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)53′
Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)79′
Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)83′
Нереализованные пенальти
Ивелин Попов45′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
47Роман Зобнин
34Алексей Козлов
25Лоренсо Мельгарехо
28Евгений Чернов
14Георгий Джикия
38′
5Деннис Хаджикадунич
33Алекс Крал
42′
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
19Хорен Байрамян
54Наиль Умяров
77′
8Ивелин Попов
18′
19Эсекиэль Понсе
17Матиас Норманн
23Джордан Ларссон
14Элдор Шомуродов
74′
9Резиуан Мирзов
80′
9Бьорн Сигурдарсон
17Солтмурад Бакаев
11Алексей Ионов
90′
8Гус Тил
72′
47Александр Долгов
20Андре Шюррле
18Бактиер Зайнутдинов
87′
26Александр Саплинов
90+2′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
22Удары (всего)13
7Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
5Угловые3
12Фолы12
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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