Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака» в Тушине
Аналитика по матчу 19-го тура чемпионата России, в котором
Аналитика по матчу 19-го тура чемпионата России, в котором
У Доменико Тедеско перед матчем были серьезные кадровые ограничения, два основных центральных защитника (Кутепов и Жиго) пропускали игру
Скорее всего, размен Аиртона на Мельгарехо связан с поиском баланса в обороне. В атаке бразилец полезен дриблингом и скоростными открываниями, но с передачами у него все очень скромно. То есть его игра предполагает много высоких включений и оголение фланга за спиной, что отлично умеет использовать «Ростов» в быстрых атаках.
Мельгарехо же полезен еще и длинными передачами разных типов. Тедеско в матче с «Ростовом» использовал его как диспетчера на фланге без высоких включений, что позволяло меньше подставляться под быстрые атаки гостей. Плюс парагваец надежнее в обороне при игре 1 в 1 и реже пускает рывки за спины. Очень много аспектов указывали на выбор в пользу Мельгарехо, тут ход Тедеско логичен.
Тедеско перестроил «Спартак» на чистые и стандартные 4−4−2, без гибридных ролей. Одна схема и в атаке, и в обороне, и в прессинге. Довольно редкое явление для современного футбола.
Бакаев был жестко привязан к правому флангу, а Мирзов — к левому. Тил и Умяров активно пытались помогать начинать атаки низким расположением, но получалось слабо.
«Ростов» вышел в стандартной схеме 4−3−3 с активным высоким прессингом. Шомуродов опекал Умярова — так гости выключили из игры основного диспетчера
Такое давление провоцировало спешку и неточные передачи у игроков московской команды.
Опорная зона
Они плохо контролировали второй темп атаки и зоны подбора перед своими защитниками. Так что желтые карточки Джикии и Крала, которым приходилось агрессивно покрывать большое пространство, не удивляют. На фоне этого хаоса Умяров еще и организовал пенальти в свои ворота, в неопасной ситуации сыграв рукой.
Валерий Карпин не стал ничего менять в перерыве, его система и так работала слаженно. Тедеско тоже ничего не изменил и, видимо, решил еще понаблюдать. Пока наблюдал, его команда пропустила второй мяч на 53-ей минуте. Намеков на отыграться не было, в текущем состоянии «Спартака» против такого «Ростова» это было
Наиль получил желтую карточку, ростовчане его одного отыгрывали в опорной, как при игре в квадрат (так «Ростов» забил четвертый гол), был риск, что «Спартак» вообще останется в меньшинстве.
Третий гол гостей — показательный пример, который многое говорит о психологическом состоянии и концентрации игроков «Спартака». «Ростов» разыграл угловой: из центра штрафной к подающему вдоль лицевой резко выскочил игрок и сразу же отдал обратную передачу под навес уже из более близкой и выгодной позиции. Это абсолютно стандартный и привычный розыгрыш южан, более того, в этом матче «Ростов» уже так делал ранее. Но для «Спартака» это все равно оказалось неожиданностью, и половина игроков в штрафной выключилась и замерла на местах при розыгрыше. Чистяков бил из убойной позиции в абсолютном одиночестве, а его партнеры еще и оказались первыми на добивании в случае чего.
«Ростов» забивал из разных ситуаций — прессинг, быстрая атака, угловой, комбинация в центре. Довольно вариативно, но это далеко не все созданные моменты. Всего гости создали пять явных голевых моментов, два из них не реализовали.
«Спартак» владел мячом 61%, иногда имел территориальное преимущество, но даже в перспективных фланговых подходах часто сбивался на навесы, которые в штрафной просто некому было замыкать. Кроме того, компактный оборонительный блок гостей еще и качественно играл в воздухе. Всего «Спартак» сделал 19 кроссов и 6 точных, для сравнения — у «Ростова» 12 и 8 точных.
Кажется, у Тедеско большие проблемы.
Вячеслав Залевский
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)
|81′
|Бактиер Зайнутдинов
|22′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)
|53′
|Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)
|79′
|Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)
|83′
|Ивелин Попов
|45′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|47
|Роман Зобнин
|34
|Алексей Козлов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|28
|Евгений Чернов
|14
|Георгий Джикия
38′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|33
|Алекс Крал
42′
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Хорен Байрамян
|54
|Наиль Умяров
77′
|8
|Ивелин Попов
18′
|19
|Эсекиэль Понсе
|17
|Матиас Норманн
|23
|Джордан Ларссон
|14
|Элдор Шомуродов
74′
|9
|Резиуан Мирзов
80′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|17
|Солтмурад Бакаев
|11
|Алексей Ионов
90′
|8
|Гус Тил
72′
|47
|Александр Долгов
|20
|Андре Шюррле
|18
|Бактиер Зайнутдинов
87′
|26
|Александр Саплинов
90+2′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|8
|22
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|2
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)