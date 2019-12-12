Ольга Смородская: Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит
Бывший президент «Локомотива» — о выступлении команды в первой части сезона, проблемах нашего футбола и «Спартаке».
Бывший президент «Локомотива» — о выступлении команды в первой части сезона, проблемах нашего футбола и «Спартаке».
— Какую оценку поставите железнодорожникам за первую часть сезона по пятибальной шкале? — первый вопрос Смородской.
— Четверку.
— Вчера в Мадриде «Локо» выглядел совсем беспомощным…
— Согласна.
— За полтора месяца одержана лишь одна победа — над «Тамбовом». Что происходит?
— Конечно, это тревожит. Но в футболе всякое бывает. Нельзя все время выигрывать. Случаются взлеты и падения. Надеюсь, ситуация выправится.
— Можно ли говорить о проблемах с составом?
— Дело не в составе — он отличный! Я об этом постоянно говорю. «Локомотив» хорошо укомплектован. Нет, это все временные трудности.
— Кто
— Ой, я не хочу на этот вопрос отвечать.
— Почему?
— Нет желания
— Как реагировали на новости о том, что Юрий Семин подал в отставку? Стоит ли вообще обращать внимание на такие сообщения?
— Ну не знаю, стоит или нет…
Он — наемный работник. Деятельность тренера связана с отставками. Но давать комментарии по этому поводу не могу — я же не нахожусь внутри клуба. Это вам надо спрашивать у Кикнадзе.
— Много писали о возможном отъезде Алексея Миранчука за рубеж. Как думаете, перейдет ли он в итальянский или другой западный клуб или пока рановато?
— Рановато, не рановато… Я не так вопрос поставила бы.
— А как?
— А насколько Миранчук готов к острой конкурентной борьбе? К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше. Все привыкли играть в комфортных, тепличных условиях. В Европе футбол совсем другой.
— Значит, не особо верите, что Миранчук уедет в условную серию А?
— Очень сложно прогнозировать. Не готова сказать, сможет ли талантливый российский футболист адаптироваться в Европе… Надо поднимать уровень нашего чемпионата! Сейчас он реально низкий. Еще совсем недавно в РПЛ выступали звезды — Халк, Витсель, Диарра. Да много кто. Против них было тяжело играть, рядом с ними молодежь росла и прогрессировала. А сейчас…
— Эта Лига чемпионов показала реальный уровень РПЛ? Деградируем?
— Да, деградирует. Согласна, это наиболее правильное слово.
— И каков выход?
— Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение
какое-тоначалось. Но очень поздно — десять лет потеряно. Просто потеряно.
— Вы за отмену лимита?
— Конечно! Должна быть здоровая, свободная конкуренция. Вот и все.
— На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? «Зенит» уже не достать?
— Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.
— Главный конкурент?
— «Краснодар».
— Главное разочарование осенней части РПЛ?
— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще
— Вы думаете?
— Совсем немного осталось.
— Не верите в Тедеско?
— А я в него никогда и не верила.
Виталий Айрапетов