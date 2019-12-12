Ольга Смородская: Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит

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— Какую оценку поставите железнодорожникам за первую часть сезона по пятибальной шкале? — первый вопрос Смородской.

— Четверку. Все-таки ждали большего от Лиги чемпионов. Могли лучше выступить.

— Вчера в Мадриде «Локо» выглядел совсем беспомощным…

— Согласна. Как-то странно сыграли. Как будто все эмоции оставили дома.

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— За полтора месяца одержана лишь одна победа — над «Тамбовом». Что происходит?

— Конечно, это тревожит. Но в футболе всякое бывает. Нельзя все время выигрывать. Случаются взлеты и падения. Надеюсь, ситуация выправится.

— Можно ли говорить о проблемах с составом?

— Дело не в составе — он отличный! Я об этом постоянно говорю. «Локомотив» хорошо укомплектован. Нет, это все временные трудности.

— Кто все-таки выпадает и не соответствует уровню «Локо»?

— Ой, я не хочу на этот вопрос отвечать.

— Почему?

— Нет желания кого-то обижать. Новый год, Рождество скоро. Зачем?

— Как реагировали на новости о том, что Юрий Семин подал в отставку? Стоит ли вообще обращать внимание на такие сообщения?

— Ну не знаю, стоит или нет…

Он — наемный работник. Деятельность тренера связана с отставками. Но давать комментарии по этому поводу не могу — я же не нахожусь внутри клуба. Это вам надо спрашивать у Кикнадзе.

— Много писали о возможном отъезде Алексея Миранчука за рубеж. Как думаете, перейдет ли он в итальянский или другой западный клуб или пока рановато?

— Рановато, не рановато… Я не так вопрос поставила бы.

— А как?

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— А насколько Миранчук готов к острой конкурентной борьбе? К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше. Все привыкли играть в комфортных, тепличных условиях. В Европе футбол совсем другой.

— Значит, не особо верите, что Миранчук уедет в условную серию А?

— Очень сложно прогнозировать. Не готова сказать, сможет ли талантливый российский футболист адаптироваться в Европе… Надо поднимать уровень нашего чемпионата! Сейчас он реально низкий. Еще совсем недавно в РПЛ выступали звезды — Халк, Витсель, Диарра. Да много кто. Против них было тяжело играть, рядом с ними молодежь росла и прогрессировала. А сейчас…

— Эта Лига чемпионов показала реальный уровень РПЛ? Деградируем?

— Да, деградирует. Согласна, это наиболее правильное слово.

— И каков выход?

— Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение какое-то началось. Но очень поздно — десять лет потеряно. Просто потеряно.

— Вы за отмену лимита?

— Конечно! Должна быть здоровая, свободная конкуренция. Вот и все.

— На что будет претендовать «Локо» во второй части сезона? «Зенит» уже не достать?

— Да, петербуржцы практически все решили. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.

— Главный конкурент?

— «Краснодар».

— Главное разочарование осенней части РПЛ?

— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.

— Вы думаете?

— Совсем немного осталось.

— Не верите в Тедеско?

— А я в него никогда и не верила.

Виталий Айрапетов