«Жизнь продолжается». Семин обратился к болельщикам «Локо»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал пост в Instagram.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал пост в Instagram.
— Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами.
Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается, — написал Семин в Instagram.
«Локомотив» после 19 матчей в РПЛ с 34 очками расположился на пятом месте. В Лиге чемпионов московский клуб одержал одну победу и занял последнее место в группе.