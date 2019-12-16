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20:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Жизнь продолжается». Семин обратился к болельщикам «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал пост в Instagram.

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— Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами.
Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается, — написал Семин в Instagram.

«Локомотив» после 19 матчей в РПЛ с 34 очками расположился на пятом месте. В Лиге чемпионов московский клуб одержал одну победу и занял последнее место в группе.

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