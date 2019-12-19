Яровинский назначен спортивным директором футбольного клуба «Рубин»

В четверг Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Рубина», сменив на этом посту уволенного Романа Шаронова, соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на пять лет. В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и испанский тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес. Яровинский назначен спортивным директором клуба.

«Спортивным директором “Рубина” назначен Олег Яровинский. Сесар Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост», — сообщает пресс-служба «Рубина».

Яровинский вместе с братьями Василием и Алексеем Березуцкими входил в тренерский штаб прошлого клуба Слуцкого — «Витесса». Березуцкие не вошли в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине». Также Яровинский работал вместе со специалистом в «Москве», был спортивным директором в самарских «Крыльях Советов», начальником селекционного отдела и спортивным директором ЦСКА, помощником тренера в английском «Халле» и «Витессе».