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18:54 (мск), источник: ТАСС

Яровинский назначен спортивным директором футбольного клуба «Рубин»

ТАСС, 19 декабря. Олег Яровинский, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском футбольном клубе «Витесс», назначен спортивным директором казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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В четверг Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Рубина», сменив на этом посту уволенного Романа Шаронова, соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на пять лет. В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и испанский тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес. Яровинский назначен спортивным директором клуба.

«Спортивным директором “Рубина” назначен Олег Яровинский. Сесар Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост», — сообщает пресс-служба «Рубина».

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Яровинский вместе с братьями Василием и Алексеем Березуцкими входил в тренерский штаб прошлого клуба Слуцкого — «Витесса». Березуцкие не вошли в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине». Также Яровинский работал вместе со специалистом в «Москве», был спортивным директором в самарских «Крыльях Советов», начальником селекционного отдела и спортивным директором ЦСКА, помощником тренера в английском «Халле» и «Витессе».

Слуцкий работал в «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия», возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года в России. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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