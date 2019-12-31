Президент «Ростова» выступил с заявлением к болельщикам клуба

«Дорогие болельщики! Позади насыщенный и интересный событиями 2019 год! В целом, он оказался позитивным для нашего клуба. Это был не просто год, а целый матч с изобилием красивых, спорных и неоднозначных моментов. В нем были и промежутки, в которых мы уступали, но затем с достоинством выходили победителями. Самое главное, что мы делали это все вместе с вами и непременно продолжим в будущем! Мы благодарны вам за то, что вы всегда рядом с нами, за то, что вы искренне поддерживаете нашу команду», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».