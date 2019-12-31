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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Ростова» выступил с заявлением к болельщикам клуба

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с обращением к болельщикам команды и отметил, что в наступающем году футбольному клубу предстоит решить немало организационных, финансовых и турнирных задач, но «Ростов» будет биться до последнего ради фанатов, невзирая на все обстоятельства.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» завершил 2019 год на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 34 очка в 19 матчах. Осенью стало известно о финансовых проблемах в команде и задержках по выплатам зарплаты футболистам.

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«Дорогие болельщики! Позади насыщенный и интересный событиями 2019 год! В целом, он оказался позитивным для нашего клуба. Это был не просто год, а целый матч с изобилием красивых, спорных и неоднозначных моментов. В нем были и промежутки, в которых мы уступали, но затем с достоинством выходили победителями. Самое главное, что мы делали это все вместе с вами и непременно продолжим в будущем! Мы благодарны вам за то, что вы всегда рядом с нами, за то, что вы искренне поддерживаете нашу команду», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».

«Ваша вера в нас и преданность — главные мотивы для новых свершений! Мы ждем 2020 год с уверенностью в своих силах и неимоверным желанием создавать для вас больше радостных и счастливых моментов! Какие бы ситуации не возникали в наступающем году, “Ростов” всегда будет биться до последнего. Нам предстоит решить немало организационных, финансовых и турнирных задач. Сделаем это все вместе — большой, сплоченной командой! Всегда надеюсь на вашу искреннюю и преданную поддержу», — добавил глава клуба.

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