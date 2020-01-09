«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия от болельщиков
«Зенит» в своём «твиттере» опубликовал сборную клуба по итогам десятилетия.
«Зенит» в своём «твиттере» опубликовал сборную клуба по итогам десятилетия.
Состав был определён в ходе голосования болельщиков.
Команда десятилетия: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигел Данни, Андрей Аршавин, Халк, Артём Дзюба.
Также
«Зенит» в минувшее десятилетие четырежды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. После 19 туров нынешнего розыгрыша