«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия от болельщиков

Также сине-бело-голубые упомянули футболистов, не попавших в число 11 лучших, но оказавшихся ближе других к этому: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон, Александр Кержаков.



«Зенит» в минувшее десятилетие четырежды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.