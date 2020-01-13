Стали известны соперники ЦСКА на сборах в Испании

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, армейцы проведут в Кампоаморе всего три сбора, на которых сыграют 10 контрольных матчей. Первый сбор пройдет с 14 по 25 января, второй — с 29 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 23 февраля. Первым соперником армейцев в зимнем перерыве будет ирландский «Дандолк» (24 января), а 25 числа ЦСКА сыграет с ЛАСКом.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 20, 29.02.2020, 14:00 ЦСКА - Урал -

На втором и третьем сборах ЦСКА проведет по четыре контрольных матча. Уже подтверждены игры с «Тиролем» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), а также с норвежским «Оддом» (8 февраля), и испанской «Картахеной» (19 февраля). Еще четыре соперника армейцев по играм 9, 15 и 22 февраля, когда «красно-синие» проведут сразу два матча, будут определены позднее.