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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны соперники ЦСКА на сборах в Испании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты ЦСКА проведут все зимние сборы в испанском Кампоаморе, и среди соперников армейцев по контрольным матчам будут австрийские ЛАСК и «Тироль», а также датский «Норшелланн», сообщается на официальном сайте «красно-синих».

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, армейцы проведут в Кампоаморе всего три сбора, на которых сыграют 10 контрольных матчей. Первый сбор пройдет с 14 по 25 января, второй — с 29 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 23 февраля. Первым соперником армейцев в зимнем перерыве будет ирландский «Дандолк» (24 января), а 25 числа ЦСКА сыграет с ЛАСКом.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 20, 29.02.2020, 14:00

ЦСКА-Урал-

На втором и третьем сборах ЦСКА проведет по четыре контрольных матча. Уже подтверждены игры с «Тиролем» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), а также с норвежским «Оддом» (8 февраля), и испанской «Картахеной» (19 февраля). Еще четыре соперника армейцев по играм 9, 15 и 22 февраля, когда «красно-синие» проведут сразу два матча, будут определены позднее.

Первый официальный матч после зимней паузы армейцы проведут 29 февраля дома с екатеринбургским «Уралом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

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