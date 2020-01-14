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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ЦСКА лидирует в борьбе за Саксесса

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА лидирует в борьбе за нигерийского нападающего английского «Уотфорда» Айзака Саксесса, сообщает legit.ng.

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Источник: AP 2020

В нигерийце также заинтересованы французский «Нант» и испанский «Эспаньол». Как утверждается, во вторник представители ЦСКА будут наблюдать за игрой 24-летнего форварда на матче Кубка Англии.

В нынешнем сезоне Саксесс провел за «Уотфорд» шесть матчей в различных турнирах, не отметившись забитыми мячами.

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