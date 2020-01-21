«Зенит» объявил о создании женской футбольной команды

Источник: РИА "Новости"

Новая команда «сине-бело-голубых» начнет выступление в официальных турнирах с сезона-2020. Главным тренером команды будет Ольга Порядина.

«Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года», — говорится в сообщении.