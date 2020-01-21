«Зенит» объявил о создании женской футбольной команды
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о создании женской команды клуба.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о создании женской команды клуба.
Новая команда «сине-бело-голубых» начнет выступление в официальных турнирах с сезона-2020. Главным тренером команды будет Ольга Порядина.
«Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года», — говорится в сообщении.
Чемпионом России среди женских команд сезона-2019 стал московский ЦСКА, второе место завоевали футболистки столичного «Локомотива». Также в первенстве среди прочих выступали еще две команды, имеющие аналогичные мужские клубы, — московское «Чертаново» и красноярский «Енисей».