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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» объявил о создании женской футбольной команды

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о создании женской команды клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Новая команда «сине-бело-голубых» начнет выступление в официальных турнирах с сезона-2020. Главным тренером команды будет Ольга Порядина.

«Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года», — говорится в сообщении.

Чемпионом России среди женских команд сезона-2019 стал московский ЦСКА, второе место завоевали футболистки столичного «Локомотива». Также в первенстве среди прочих выступали еще две команды, имеющие аналогичные мужские клубы, — московское «Чертаново» и красноярский «Енисей».

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