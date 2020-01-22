А ведь Кокорин — ощутимая потеря для «Зенита». Он точно сделал бы атаку более вариативной
Что мы увидели во вчерашней игре на катарском сборе.
Что мы увидели во вчерашней игре на катарском сборе.
В этом тексте меньше всего хочется привязываться к свежему матчу
Игра была важна прежде всего для примерного понимания, а действительно ли Кокорин всё ещё похож на футболиста на высокого уровня. Мы не могли получить однозначный ответ, но интуитивно, по касаниям игроком мяча, по его техническим приёмам, по быстроте работы ног всё равно можно сформировать картину, пусть и начальную. И вот визуально как раз показалось, что Кокорин в порядке. И весной — само собой, при условии прохождения полноценных сборов — способен стать не просто боевой единицей, а игроком стартового состава. Главное впечатление: он сохранил относительно быстрые и лёгкие ноги, у него всё в порядке с техникой и первым касанием.
А ещё было очень любопытно, какую тактическую роль Семак отведёт для вернувшегося форварда. Вариантов было несколько: Кокорин мог стать одним из нападающих в паре при 4−4−2 (но тогда — в ротации), основным правым полузащитником (пока не поправится Малком), основным левым полузащитником со смещением в центр под ударную правую ногу или форвардом второго темпа при перестроении на 4−2−3−1. На сегодняшний день тренерский штаб выбрал первый вариант.
Александр составил дуэт с Дзюбой, а схема по сравнению с официальными матчами не изменилась.
Получилось очень любопытно: при цифровой идентичности построений всё равно был заметен потенциал для большего разнообразия. Роль Дзюбы стала немного гибче: если при Азмуне Артём освобождал передний темп иранцу (поскольку вторым темпом тот открывается гораздо хуже), то с Кокориным они запросто могут меняться местами, в зависимости от ситуации. Кокорин раз
Последнее качество часто недооценивали
Резюмируем: вариант с Кокориным центральным нападающим в паре смотрится перспективно.
Нисколько не сомневаюсь, что Семак держит в уме и другой вариант: перевод Кокорина на один из флангов, ведь они на сегодня не имеют полноправных хозяев, здесь наблюдается серьёзная ротация. И это тоже позволило бы «Зениту» разнообразить нападение.
Однако на сегодня сказать про такую альтернативу ничего нельзя: для игры на бровке требуется скорость, а оценить её на фоне «Аль-Увайнаха» не представляется возможным. Источники из окружения «Зенита», а также сторонние наблюдатели со сборов уверяют, что у Александра всё отлично как с резкостью, так и с дистанционной скоростью, но хотелось бы увидеть всё это вживую. Следующий матч с «Зальцбургом» стал бы более показательным — и вообще мог бы окончательно ответить на все вопросы. Только в нём Кокорин может уже и не сыграть.
А жаль.
Неплохо было бы его выиграть. А ещё есть такая банальная вещь, как построение команды на длительный срок. Если Семак жаждал поработать с Кокориным (а если судить по интервью, это так), то как минимум четыре месяца он сейчас потеряет — и летом придётся всё начинать почти с нуля. Или не придётся вовсе.
Так что с какой стороны ни посмотри, аренда Кокорина — потеря для «Зенита» со спортивной точки зрения. А про имиджевые потери, связанные со всем этим безумием, промолчим. Все и так всё понимают.
Михаил Гончаров