А ведь Кокорин — ощутимая потеря для «Зенита». Он точно сделал бы атаку более вариативной

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В этом тексте меньше всего хочется привязываться к свежему матчу сине-бело-голубых против «Аль-Увайнах», но без этого никак. Когда ты проводишь первый спарринг на сборе после внушительных нагрузок; когда твой соперник — уровня даже не ПФЛ, а намного ниже; когда в его составе играет прекрасный брутальный защитник под 6-м номером, имеющий 7−10 килограммов лишнего веса минимум и еле передвигающий ноги; когда вперёд позволяет себе бегать даже Барриос, обычно сидящий в окопах, — любой минимальный анализ матча лишён смысла, потому что даже до статуса тренировки повышенной интенсивности он недотягивает. Именно поэтому я осознанно избегу всяких статистических выкладок, чтобы не сбивать никого с толку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--21420f0628fca0f3224a" data-vnd="21420f0628fca0f3224a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=21420f0628fca0f3224a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра была важна прежде всего для примерного понимания, а действительно ли Кокорин всё ещё похож на футболиста на высокого уровня. Мы не могли получить однозначный ответ, но интуитивно, по касаниям игроком мяча, по его техническим приёмам, по быстроте работы ног всё равно можно сформировать картину, пусть и начальную. И вот визуально как раз показалось, что Кокорин в порядке. И весной — само собой, при условии прохождения полноценных сборов — способен стать не просто боевой единицей, а игроком стартового состава. Главное впечатление: он сохранил относительно быстрые и лёгкие ноги, у него всё в порядке с техникой и первым касанием.

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Кокорин центральный нападающий — это будет интересно!

А ещё было очень любопытно, какую тактическую роль Семак отведёт для вернувшегося форварда. Вариантов было несколько: Кокорин мог стать одним из нападающих в паре при 4−4−2 (но тогда — в ротации), основным правым полузащитником (пока не поправится Малком), основным левым полузащитником со смещением в центр под ударную правую ногу или форвардом второго темпа при перестроении на 4−2−3−1. На сегодняшний день тренерский штаб выбрал первый вариант.

Александр составил дуэт с Дзюбой, а схема по сравнению с официальными матчами не изменилась.

Получилось очень любопытно: при цифровой идентичности построений всё равно был заметен потенциал для большего разнообразия. Роль Дзюбы стала немного гибче: если при Азмуне Артём освобождал передний темп иранцу (поскольку вторым темпом тот открывается гораздо хуже), то с Кокориным они запросто могут меняться местами, в зависимости от ситуации. Кокорин раз семь-восемь за тайм здорово вылетал как центральный нападающий и ещё столько же искал пространство в зоне между центральными защитниками и опорниками.

При этом резким рывком за спину соперникам Александр умеет открываться не хуже Азмуна. А ещё он продемонстрировал, что никуда не делись и два других его навыка: отыгрыш первым касанием в оттяжке и сильный удар головой.

Последнее качество часто недооценивали из-за скромных габаритов Кокорина, однако на самом деле «на втором этаже» он играет неплохо, за счёт выбора момента для прыжка, самого прыжка и акцентированного удара головой с разворота.

Резюмируем: вариант с Кокориным центральным нападающим в паре смотрится перспективно. Когда-то молодой Александр здорово действовал в «Динамо» в связке с Кураньи.

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А если на фланг?

Нисколько не сомневаюсь, что Семак держит в уме и другой вариант: перевод Кокорина на один из флангов, ведь они на сегодня не имеют полноправных хозяев, здесь наблюдается серьёзная ротация. И это тоже позволило бы «Зениту» разнообразить нападение.

Однако на сегодня сказать про такую альтернативу ничего нельзя: для игры на бровке требуется скорость, а оценить её на фоне «Аль-Увайнаха» не представляется возможным. Источники из окружения «Зенита», а также сторонние наблюдатели со сборов уверяют, что у Александра всё отлично как с резкостью, так и с дистанционной скоростью, но хотелось бы увидеть всё это вживую. Следующий матч с «Зальцбургом» стал бы более показательным — и вообще мог бы окончательно ответить на все вопросы. Только в нём Кокорин может уже и не сыграть.

А жаль.

Многие спрашивают вокруг: а зачем, собственно, «Зениту» сейчас усиление, если никаких турнирных задач уже не осталось? Но не осталось их в чемпионате, а в Кубке они точно есть — «Зениту» светит полуфинал с победителем пары «Спартак» — ЦСКА, и этот турнир в нынешнем сезоне точно получается более статусным, чем обычно.

Неплохо было бы его выиграть. А ещё есть такая банальная вещь, как построение команды на длительный срок. Если Семак жаждал поработать с Кокориным (а если судить по интервью, это так), то как минимум четыре месяца он сейчас потеряет — и летом придётся всё начинать почти с нуля. Или не придётся вовсе.

Так что с какой стороны ни посмотри, аренда Кокорина — потеря для «Зенита» со спортивной точки зрения. А про имиджевые потери, связанные со всем этим безумием, промолчим. Все и так всё понимают.