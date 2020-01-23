Борис Ротенберг рассчитывает договориться с Кокориным о переходе из «Зенита» в «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

«Мы обсуждали это [до объявления об аренде], разговаривали сначала с клубом, а потом с ним, — сказал Ротенберг. — Он был в курсе еще до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить».

«Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции, — отметил владелец “Сочи”. — Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом».

Во вторник генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что Кокорин до конца сезона будет играть за его команду на правах аренды. Вечером того же дня 28-летний нападающий сыграл в товарищеском матче «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0), выйдя на поле с капитанской повязкой, и забил три мяча. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что по-прежнему видит в Кокорине игрока, который может усилить команду.

На следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что между его клубом и «Сочи» достигнута договоренность о переходе Кокорина. Однако агент футболиста Кирилл Логинов отметил, что его клиент не собирается уходить из «Зенита». По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, «Сочи» по закону не может арендовать Кокорина в случае несогласия игрока. Вечером того же дня состоялась встреча гендиректора «Зенита» и Семака по поводу ситуации с переходом нападающего.