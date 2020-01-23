Названо условие перехода Чалова в «Челси»
Руководство лондонского «Челси» назвало условия перехода нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает Daily Express.
Руководство лондонского «Челси» назвало условия перехода нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает Daily Express.
По информации издания, лондонцы намерены приобрести Чалова в случае, если сорвется трансфер форварда ПСЖ Эдисона Кавани. Синие готовы заплатить за российского футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов (23,6 миллиона евро). Главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард заинтересован в приобретении нового игрока в связи с травмой Тэмми Абрахама.
Чалов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять передач. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской
Летом 2019-го Чаловым интересовался другой клуб Английской