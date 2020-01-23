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18:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо условие перехода Чалова в «Челси»

Руководство лондонского «Челси» назвало условия перехода нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает Daily Express.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, лондонцы намерены приобрести Чалова в случае, если сорвется трансфер форварда ПСЖ Эдисона Кавани. Синие готовы заплатить за российского футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов (23,6 миллиона евро). Главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард заинтересован в приобретении нового игрока в связи с травмой Тэмми Абрахама.

Об интересе «Челси» к Чалову стало известно в начале января. Отмечалось, что лондонцы готовы приобрести игрока в ближайшее трансферное окно.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять передач. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, записав на свой счет 15 голов в 30 матчах.

Летом 2019-го Чаловым интересовался другой клуб Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас». Лондонцы готовы были заплатить за форварда 27 миллионов евро, но ЦСКА не устроило это предложение.

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