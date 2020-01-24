«Заграница изменила меня в двух вещах». Большое интервью со Слуцким

Источник: РИА "Новости"

Леонид Слуцкий проводит свои первые сборы в качестве главного тренера «Рубина». Времени на раскачку у тренера и его штаба нет, потому что за короткие сроки надо привить команде свои идеи. В интервью «Чемпионату» Слуцкий рассказывает, каким он хочет видеть свой «Рубин», в чём именно его изменила заграница, когда Головину нужно уходить в более топовый клуб и… кем он будет в следующей жизни.

«Рубин», дверь в Европу

— Главное, что волнует многих: зачем вы вернулись в Россию? Как же заграничная мечта?

— На каждом жизненном этапе у человека разные цели, задачи, приоритеты, желания. В одном из интервью я сказал слова, которые потом начали очень активно обсуждать.

— Про то, что вам не было смысла уходить в другой российский клуб после ЦСКА?

— Да. Но это было сказано про этап трёхлетней давности. Я не говорил, что если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Я поработал в Европе, понял все плюсы и минусы этой работы, получил крутейший опыт. И теперь мне захотелось другого. «Халл» и «Витесс» были клубами со своей спецификой. Там не было стабильности состава, существовала большая текучка. На каком-то этапе от этого начинаешь уставать. Тот проект, который предложили в «Рубине», мне безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе вообще не может быть проектов.

— То есть?

— Стоит тебе проиграть несколько матчей, все твои проекты забываются, и всё, до свидания. Поэтому не хочу рассуждать вдолгую. Есть текущая ситуация. Вариант с «Рубином» показался мне безумно интересным. Я уже давно никому не доверяю, например в оценке футболиста. Мне могут 100 человек сказать, что игрок шикарный, но я не поверю, пока сам его не увижу. Или, допустим, 200 человек мне скажут, что игрок нарушает режим, но я могу пропустить эти слова мимо ушей. Потому что предпочитаю сам выстраивать отношения. Была масса примеров, когда мне попадался якобы проблемный футболист, но я разбирался в сути проблемы и понимал, что она лежит в другой плоскости. Сейчас мне тоже не важно, что говорят люди и что советуют. Я поступил так, как подсказывало моё внутреннее ощущение.

— Но дверь в Европу вы для себя не закрываете?

— Не мыслю такими категориями. Когда я начинал работать в Премьер-Лиге, сначала писал план на ближайшую неделю, потом на две, потом дошёл до месяца. Сейчас могу со 100-процентной уверенностью сказать только то, что точно пройду предсезонку в составе «Рубина» (смеётся). Надеюсь, что за три сбора не дам повода для увольнения. Хотя такие случаи бывали — например, у Красножана в «Анжи». Руководитель может понять, что тренер энергетически не совпадает с командой. Но о каких-то дверях я сейчас просто не думаю.

— Правда, что у вас есть устная договорённость с гендиректором клуба Саймановым — о том, что при наличии предложения из Европы вас отпустят?

— Даже не говорили на эту тему. Как вы себе это представляете? Условно, ты идёшь на войну, тебя бросают на передовую, а ты говоришь: «Слушайте, если мне из тыла сделают предложение, я могу вернуться обратно?». Это так не работает. Для меня было бы странно, если бы эта тема вообще возникла в разговоре. Со мной очень легко договариваться. Любой руководитель, который со мной подписывал контракт, это подтвердит. Для меня главное — увлечься проектом.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4N7kZBBUWM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-29T21:44:58+00:00">29 Окт 2019 в 2:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как шли ваши переговоры с Саймановым?

— Очень быстро. Между уходом из «Витесса» и подписанием контракта с «Рубином» прошли две недели. Меня не надо было убеждать. Самое важное для меня — почувствовать энергетику и понять, насколько мне комфортно внутри этого процесса. В своей карьере я отказывался от сверхинтересных вариантов, если у меня было ощущение внутреннего дискомфорта. Сейчас всё было наоборот, поэтому мы быстро договорились.

— Березуцкие не вошли в ваш штаб в «Рубине». Это потеря для вас как для тренера?

— С братьями мы отработали год в англоговорящей среде, все тренерские совещания проводили на английском, с игроками они общались, разумеется, тоже на нём. В России они были бы более полезны с учётом ментальных и языковых особенностей. Но у меня никогда не было постоянного тренерского штаба, так складывались обстоятельства. И я себя нормально чувствую в любой ситуации. Мне удавалось находить общий язык со всеми своими помощниками, и мы были боеспособной командой.

— Зачем вообще вы приглашали братьев в «Витесс»?

— В чужой стране очень сложно работать без штаба, без людей, которые знают твои принципы. Я давно, как и любой тренер, мечтаю создать костяк, команду. Всегда хотел сделать ставку на молодых людей, которые понимают твои принципы, с которыми ты работал, как с игроками. Это безумно интересно. Когда я открывал свою школу в Волгограде, основной идеей было дать возможность моим воспитанникам из «Олимпии» работать там тренерами. Это крутая штука, потому что идёт преемственность поколений, передача знаний. Такая же ситуация была бы и в случае с братьями. Но я тут с интересом обнаружил, что все мои три помощника в «Рубине» — Козко, Кузьмин и Веретенников — уже работали со мной в бытность футболистами. С Веретенниковым мы провели один сезон в «Уралане», с Козко работали в «Москве», а с Кузьминым вообще в трёх местах — «Уралане», «Москве» и сборной России.

— Три вещи, по которым больше всего скучали в Европе?

— Во-первых, по семье, это очевидно. Во-вторых, безумно скучал по театру. В моём нестабильном и эмоциональном мире театр — это то место, где я могу что-то переосмыслить, прокрутить в голове. Даже если на какой-то спектакль нет билетов, система перекупщиков работает очень чётко. (Смеётся.) В-третьих, очень скучал по регулярному общению на русском языке. Когда я работал в Европе, у меня всё равно было ощущение командировки. Было желание, чтобы она была максимально успешной, но чувство командировки не покидало.

— Слуцкий, уехавший в Европу и вернувшийся из неё, — это два разных тренера?

— Конечно. Я стал более гибким и менее категоричным. Понимаю, что к цели можно идти разными путями. А ещё я понял, как нужно относиться к самой игре. Enjoy — ключевое слово. Нельзя забывать, что футбол создан для удовольствия, эмоций. Эти эмоции можно черпать не только из результата. У меня была история в «Халле». Мы проиграли 2:3 домашний матч, ведя к 80-й минуте 2:0. Утром я вышел на улицу, ко мне подходит мужчина и говорит: «Спасибо за игру, классно». Я отвечаю: «Мы же так обидно проиграли». А он мне: «Я получил кучу эмоций, я за ними прихожу на стадион». Именно такое отношение к футболу правильное. Нельзя всегда побеждать, и нельзя всё оценивать сиюминутным результатом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5nVytgnUDQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5nVytgnUDQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5nVytgnUDQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-03T15:06:31+00:00">3 Дек 2019 в 7:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Слёзы Кварацхелии, шутки

— Первый сбор — что уже порадовало? Что можно выделить особо?

— Я приятно удивлён тем, что все футболисты справились с уровнем интенсивности, который был предложен, — говорит Слуцкий. — Тяжёлый шестидневный цикл, высокий объём работы. Мне было важно увидеть, как футболисты адаптируются к нагрузкам, будет ли теряться качество. Но все отлично отработали этот тяжёлый период. Второй момент: у меня есть требования, которые я пытаюсь до них донести. Мне приятно, что футболисты пытаются ответственно их выполнять. Третье: у каждого тренера есть своя манера общения с коллективом, и в первые пару дней у меня возникали вопросы, не все понимали и принимали мой вариант коммуникации. Но к концу первой недели я уже мог сказать, что коммуникация налажена. Больше ответов дадут контрольные матчи. В них видишь, как твои идеи воплощаются на деле.

— «Рубин» на днях провёл интересный эксперимент. Вам прикрепили микрофон, и все могли слышать, что вы говорите игрокам. Было много шуток, но вот эта фраза, обращённая к Кварацхелии, зацепила: «Хвича, больше не будешь плакать?». О чём шла речь?

— У футболистов разный уровень болевого порога. И разные метальные традиции — в зависимости от национальности. Отсюда различная реакция на столкновения, которых на каждой тренировке масса. Например, в «Халле» за полгода моей работы доктор во время занятий оказывал помощь футболисту лишь раз. Причём им был Диоманде, не англичанин. Британцы будут лежать на газоне только в случае, если останутся без ноги. Зато в Голландии и в ЦСКА были футболисты, которые валялись по пять раз за тренировку. Сейчас у нас в «Рубине» высокая интенсивность занятий, много стыков. Поэтому я бы хотел, чтобы футболисты умели терпеть и преодолевать себя. Даже если у них низкий болевой порог. Хвича — из числа тех, кто может поваляться после столкновений. Это не значит, что он слабак. Это индивидуальные особенности реакции на боль плюс эмоциональная черта. Поэтому я и решил сказать те слова. Перед этим был прецедент на тренировке, когда доктор долго оказывал ему помощь. Этими словами я готовил его к тому, что таких ситуаций может быть много.

— Вы много шутите во время тренировочных занятий. Это реально нужно? Помогает?

— Я работаю с людьми, мой метод построен через сознание. Шучу я в те моменты, когда вижу, что футболисты максимально ответственно относятся к работе, когда нет вопросов по уровню старания. Если бы видел обратную ситуацию — был бы пихач, жёсткие вещи. Мне обязательно нужна обратная связь от футболистов.

— Почему?

— Я не хочу машинального исполнения. Мне важно, чтобы футболисты осознавали всё, что они делают. Осознанность подразумевает воздействие на интеллект. А через шутку ты можешь сказать сверхсерьёзные вещи. Если жёстко пихануть Кварацхелии на тему того, что на тренировках нельзя рыдать, реакция может быть не очень хорошей. Я работаю с молодыми людьми, у которых неокрепшая психика. Через шутки даже обидные и неприятные вещи воспринимаются легче. Например, я назвал Кипиани псевдогрузином — он прекрасно говорит по-русски, и у него есть татуировки, а кавказские родители запрещают делать тату. Он сразу начал работать по-другому. Тренер должен пытаться управлять футболистом, но управлять в положительном ключе.

Это как воспитание детей. Если ребёнку дать затрещину, он в данную секунду сделает быстрее то, о чём ты просишь. Но после пяти затрещин он тебя будет ненавидеть. Вряд ли ты сможешь воспитать в нём то, что хочешь видеть. Некоторые считают, что тренер должен добиваться своего через мат. Думаю, они придерживаются таких же принципов с детьми, в общении с другими людьми. Так быть не должно. Мой способ длиннее и сложнее, но точно фундаментальнее и правильнее. Использовать недопустимые методы в работе с людьми — каменный век.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6QgIrjhSYL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6QgIrjhSYL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6QgIrjhSYL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-19T14:45:46+00:00">19 Дек 2019 в 6:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Любопытный момент: на тренировках вы постоянно переключаетесь с русского на английский, чтобы вас понимал шведский легионер Старфельт. Вам легко это даётся?

— Да. У меня нет проблем с футбольным английским. Вот если мы начнём говорить о сельском хозяйстве, могут быть сложности. Это плюс, что я могу я со всеми общаться напрямую. Жаль, не говорю на грузинском (улыбается). Но наши грузины всё очень хорошо понимают. Кипиани по-русски вообще идеально говорит. С остальными тоже можно выстроить контакт на русском языке.

— Уже можете дать характеристику составу?

— В команде сейчас нет людей с принципиально выделяющимся статусом. С одной стороны, это большой плюс. Мы все стартуем без pole-position, с масс-старта: встали в линию и понеслись. Но с другой стороны, коллектив опирается на личности, на людей, которые доносят тренерские принципы. В «Рубине» не так много опытных футболистов. При этом большинство из них в команде недавно. Например, Дюпин — всего полгода. Трудно стать хранителем ценностей за такое время. Это не проблема, но эта ситуация есть. Нам необходимо растить лидеров внутри коллектива.

Бакаев, Игнатьев, Тарасов

— Ваша главная цель в «Рубине»?

— Стабилизировать состав и донести игровые принципы. Хочу понять, на что способна команда, кого и как конкретно можно использовать. Задача номер один — сделать команду тренерской во всех смыслах: в уровне взаимоотношений, понимания игры, тактики, оценки эпизодов.

— «Рубин» ждёт борьба за выживание?

— Да, это очевидно.

— Для вас это вызов?

— Только вперёд со штыком, нет шансов сдать назад. Будем пытаться. Хотя, безусловно, задача не из лёгких.

— Как удалось убедить Солтмурада Бакаева перейти в «Рубин»?

— Я разговаривал с ним. Любому игроку в беседе с тренером интересно, как тот будет его использовать. Я просто раскрыл Бакаеву своё видение ситуации. Общаться с ним лично уже было можно, ведь в мае у него заканчивался контракт со «Спартаком». К примеру, перед разговором с Игнатьевым я спрашивал разрешения у Галицкого, потому что у Ивана был длительный контракт с клубом. Тогда я не имел ни юридического, ни морального права вступать в переговоры с игроком, не уведомив клуб. А с Бакаевым ситуация была иная.

— Чем он вас привлёк как игрок?

— Футболист с очень ценными качествами: скоростным дриблингом, скоростью, кучей индивидуальных скиллов. Солтмурад — один из самых талантливых игроков в молодом российском поколении. Понятно, что в «Спартаке» перебор футболистов такого уровня, а для нас это крайне интересный вариант. Те качества, которые есть у Бакаева, могут позволить ему сделать хорошую карьеру. Для меня большой вызов — это не только достижение общекомандных результатов, но и подготовка игроков. Условно, развитием Мартина Эдегора я горжусь больше, чем пятым местом, завоёванным с «Витессом», хотя пятое место — серьёзный результат.

— Как раскрыть потенциал Игнатьева?

— Посмотрим, попытаемся. Прежде всего, чтобы раскрыть потенциал любого игрока, ему нужно предоставлять большое количество игрового времени. Без объёма полученной информации вряд ли можно сделать анализ.

— Вы в нём уверены, несмотря на все слухи?

— Я уже говорил, что все выводы я делаю исходя из собственного видения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6urrLQHoV2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6urrLQHoV2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6urrLQHoV2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leonid Slutsky ?? (@leonid.slutsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-31T08:05:16+00:00">31 Дек 2019 в 12:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Правда, что по поводу приглашения Макарова консультировались с Гончаренко? Он же был вашим конкурентом в борьбе за футболиста.

— Неправильно рассматривать ситуацию именно так. Мы с Виктором Михайловичем — товарищи, обсуждаем огромное количество тем. Если честно, я даже не помню, обсуждали ли мы Макарова. Возможно, эта тема всплывала в разговорах, но таких тем очень много. Мы не говорим о конкуренции, а просто обсуждаем большое количество насущных вопросов. «Рубин» вступил в переговоры по поводу Макарова задолго до подписания моего контракта с клубом. Это не было так, что я выпытал информацию у своего друга, подписал контракт с «Рубином», а потом предложил взять Макарова.

— Как вам Тарасов? Почему решили его позвать?

— Мне хочется иметь больший баланс между атакой и обороной. Дима может дать его нам. Когда игрок пропускает столько времени, всегда возникает вопрос по поводу его кондиций и роли в команде. Сама идея приглашения Тарасова лежит на поверхности. Не могу понять, почему это вызвало такой ажиотаж. Наверное, из-за его медийности. Возможно, если бы это был кто-то другой, такой активности бы не было. Финальное решение по нему мы примем позже.

— Слышал кое от кого, что по поводу этого потенциального трансфера вам пишут в «инстраграм» поклонники Бузовой.

— В «инстаграм» писали, да. Но не особо всё это читаю. Я не профессиональный инстаграмщик. Сын постоянно говорит, что надо вставлять «свайп-ап». Я не очень этим владею, поэтому прочитал лишь небольшую часть сообщений.

Головин, матч с ЦСКА

— Готовы через свой «инстаграм» решать проблему с посещаемостью матчей «Рубина»?

— Если это как-то сможет помочь, готов. Просто не очень понимаю, можно ли это использовать. У меня нет подобного опыта. Наоборот, я пытаюсь не использовать «Инстаграм» как ресурс для помощи в работе. К примеру, у меня не было ни одного поста про мою академию. Хотя там проблем хватит на целую книгу — «Как убивали футбол в Волгограде». «Инстаграм» для меня — это соцсеть для хорошего настроения. Хочу, чтобы люди поняли: место для самоиронии есть и в спорте.

— Так что по поводу низкой посещаемости?

— В Казани слишком много команд высокого уровня в различных видах спорта. В этих условиях болельщик может быть очень избирательным, иметь высокие требования. Тут шикарная футбольная, хоккейная, волейбольная команды. Я уже даже хочу посмотреть график хоккея с мячом.

— Зачем?

— Всегда мечтал посмотреть этот вид спорта. До этого не доводилось.

— Как вы относитесь к расширению РПЛ до 18 команд? Гендиректор «Рубина» выступает за этот вариант.

— Я могу точно сказать, что нужно стараться увеличить количество матчей. А как конкретно это должно происходить, вопрос к руководителям. Но если команды, играющие в еврокубках, спокойно проводят два матча в неделю, то и другие смогут так играть.

— Почему наши клубы так провалились в Европе?

— Я смотрел очень мало матчей, хотя мне никто не верит. Когда работаешь в другом чемпионате, смотришь свои матчи, анализируешь соперников. Плюс всегда смотришь что-то топовое для души. До того, как подписал контракт с «Рубином», я даже не знал, что некоторые футболисты из состава этой команды играют в РПЛ.

— Вы много общаетесь с Головиным, навещаете его. Насколько он готов к тому, чтобы выйти на уровень топ-игрока?

— Головин уже находится в топовой команде, играя на топ-уровне. И этот уровень он потихоньку пытается превзойти, прибавляя во всех игровых компонентах. Вопрос о том, что Головину надо покидать клуб, точно не стоит в острой форме.

— Почему?

— Он должен стать футболистом, который будет явно выделяться на фоне одноклубников. Как только он перерастёт уровень этого клуба, варианты с другими командами появятся автоматически. Пока я доволен динамикой его прогресса. А когда говорят: «Ой, а где там «Монако"-то?», хочу сразу ответить: «Вы что, издеваетесь? Тилеманс, не проходящий в стартовый состав «Монако», солирует в «Лестере»! Вот это и есть уровень конкуренции.