Исламхан сыграл за «Зенит» и помог забить два гола в матче с клубом из группы Лиги чемпионов
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан сыграл за российский «Зенит» в матче с австрийским «Зальцбургом», передает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан сыграл за российский «Зенит» в матче с австрийским «Зальцбургом», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в катарской Дохе началась в 19:00 по времени
В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте при счете 2:3. Вместо казахстанца вышел полузащитник сборной Словакии Роберт Мак.
Отметим, что «Зенит» и «Зальцбург» осенью играли в группе Лиги чемпионов. Российский клуб стал четвертым в своей группы, а австрийский занял третье место и перешел в