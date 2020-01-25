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17:34 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан сыграл за «Зенит» и помог забить два гола в матче с клубом из группы Лиги чемпионов

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан сыграл за российский «Зенит» в матче с австрийским «Зальцбургом», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в катарской Дохе началась в 19:00 по времени Нур-Султана и проходит в необычном формате — три тайма по 40 минут.

В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте при счете 2:3. Вместо казахстанца вышел полузащитник сборной Словакии Роберт Мак.

Отметим, что «Зенит» и «Зальцбург» осенью играли в группе Лиги чемпионов. Российский клуб стал четвертым в своей группы, а австрийский занял третье место и перешел в плей-офф Лиги Европы.

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