Исламхан сыграл за «Зенит» и помог забить два гола в матче с клубом из группы Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Игра в катарской Дохе началась в 19:00 по времени Нур-Султана и проходит в необычном формате — три тайма по 40 минут.

В этом матче Исламхан вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте при счете 2:3. Вместо казахстанца вышел полузащитник сборной Словакии Роберт Мак.