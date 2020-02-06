«Динамо» готово обжаловать в CAS решение РФС о запрете регистрировать новых футболистов

Источник: РИА "Новости"

В среду палата РФС по разрешению споров запретила «Динамо» регистрировать новых футболистов, причиной являются нарушения при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым. Запрет будет действовать до тех пор, пока клуб не выполнит предписанные обязательства перед игроком. Палата по разрешению споров обязала «Динамо» выплатить Шейдаеву компенсацию за разрыв контракта.

«Клуб будет готов обратиться в CAS, когда получит от палаты расширенное решение по данному вопросу», — сообщили в пресс-службе.

Шейдаев перешел в столичный клуб летом 2019 года, в январе «Динамо» объявило о расторжении контракта. Всего Шейдаев провел за московскую команду девять матчей и отметился одной результативной передачей.