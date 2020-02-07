Комличенко, Скопинцев, Бувач, Верчили. Как изменится «Динамо» весной

Источник: Спорт-Экспресс

Три недели осталось до матча «Динамо» — «Спартак». Какими предстанут в этой встрече бело-голубые? Закончился второй сбор, можно поделиться промежуточными выводами.

Новички

«СЭ» еще в декабре писал о желании «Динамо» усилить три позиции — на левом фланге, в атаке и в центре полузащиты. Закрыты две — вернулся в клуб выпускник динамовской школы Дмитрий Скопинцев, а в нападении призван наводить шороху футболист нашей сборной Николай Комличенко. Оба молоды (22 и 24 года), востребованы на трансферном рынке и обладают российским паспортом. Последнее для бело-голубых весьма актуально как в нынешнем сезоне, так и с прицелом на следующий, когда будет введен новый лимит на легионеров — «8+17».

А вот третьего новичка, судя по всему, не будет. Главный тренер Кирилл Новиков в интервью «СЭ» отмечал, что цены на футболистов нынешней зимой космические. При этом клубу необходимо помнить о финансовом фейр-плей. К тому же состав у «Динамо» и без того глубокий — на каждую позицию минимум по два претендента. Клуб, может, и не против был бы расстаться с кем-то из игроков, редко проходящих в состав, однако это не так-то просто. Нет такого желания со стороны самих футболистов, а без него переход осуществить проблематично — Кокорин не даст соврать. Так что, скорее всего, дальнейшие трансферные действия от бело-голубых следует ожидать уже летом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b4d672cc6b92ff99d468" data-vnd="b4d672cc6b92ff99d468" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b4d672cc6b92ff99d468" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Скопинцева и Комличенко, то они наигрываются в стартовом составе. Пока, конечно, рано говорить, что новички без сучка и задоринки встроились в командный механизм, однако процесс адаптации идет весьма быстро. Защитник активно подключается к атакам, при этом не проваливаясь в обороне. Форвард много участвует в подыгрыше, сам старается отыскать партнеров острой передачей, не забывая о главной задаче — замыкать прострелы.

Забил, правда, Комличенко в трех матчах только однажды — с пенальти. Два мяча зимой на счету Филиппа, три — Игбуна. А лучший пока бомбардир сборов — Панченко, отличившийся четырежды.

Николай Комличенко | Источник: РИА

Схема

Говорить со всей определенностью, по какой схеме сыграет «Динамо» со «Спартаком» 29 февраля, преждевременно. Первые матчи на сборах Кирилл Новиков проводил по той же расстановке, которой заканчивал осеннюю часть сезона — 4−4−2. При этом Рауш действовал на позиции левого полузащитника, а Скопинцев — в обороне. Дмитрий за последние годы отвык от этой роли, его порой тянуло вперед, тогда страховал бывший игрок бундеслиги.

В остальном лица привычные. В центре обороны пара Шуньич — Ордец или Рыков — Ордец, за правый фланг отвечали Паршивлюк и Шиманьски, в центре полузащиты Нойштедтер и Юсупов, а в атаке Филипп и новичок Комличенко, вытеснивший Игбуна.

Но в последнем матче тренерский штаб попробовал расстановку 3−5−2. Это стоило места в стартовом составе Раушу, вместо которого появился третий центральный защитник. Скопинцев и Паршивлюк полностью закрывали фланги, а Шиманьски сместился в центр, где составил пару Филиппу.

Трудно делать выводы, какая схема подходит этому составу лучше. Все-таки футболисты играют под большими нагрузками, и многое зависит от соперника. Скажем, худший матч бело-голубые провели против «Лехии» (0:2). Ну так бронзовому призеру чемпионата Польши до первой официальной встречи оставалось десять дней, а москвичам — месяц. Понятна разница в свежести, хотя и при этом динамовцы не уступили по голевым моментам.

Кирилл Новиков | Источник: РИА

Новиков и Бувач

Но самое главное изменение в игре мы пока если и видим, то лишь фрагментарно. «Быстрее, быстрее», — постоянно доносится с тренерской скамейки. Новиков рассказывал «СЭ», что хочет за время сборов добавить командным действиям скорости. На тяжелых ногах поразить более готовых соперников кинжальными прорывами пока удается редко.

Для этого впереди еще третий сбор. Нагрузки начнут спадать, «Динамо» войдет в привычный по сезону недельный цикл, должна появиться свежесть и та самая стремительность. Посмотрим, к чему это приведет в матчах с «Кайратом», юрмальским «Спартаком», «Сочи» и минским «Динамо».

Пока работой подопечных на сборах тренерский штаб доволен. Он, кстати, зимой расширился за счет отца главного тренера Александра Новикова и испанского специалиста по физподготовке Хосе Пастора Верчили, трудившегося с Виктором Гончаренко и Курбаном Бердыевым.

На всех последних занятиях присутствует и Желько Бувач, 17 лет бывший помощником Юргена Клоппа — от «Майнца» до «Ливерпуля». Однако, вопреки расхожему мнению, на пост главного тренера он, судя по всему, не претендует. Понятно, что прошлое боснийского серба наталкивает на подобные мысли, однако даже потенциально трудно представить, что Бувач когда-то возглавит «Динамо». Он совершенно не оратор и не мотиватор, за всю жизнь не дал ни одного нормального интервью.

Сильные стороны Желько — ранжирование футболистов, анализ, разработка стратегии. Их он и будет использовать в роли спортивного директора бело-голубых.