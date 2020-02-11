Олег Тиньков раскрыл детали возможного сотрудничества с РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Тиньков также отметил, что «не уверен», действительно ли банк подписал контракт.

«Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением “Зенита”, все-таки я из Питера… Но “Тинькофф Банк” так решил, у банка миллионы владельцев карт … и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял… Прекрасно! У “Тинькофф” бюджет на маркетинг и спонсорство 10 миллиардов в 2020 (году) — пусть как хотят, так и тратят», — написал Тиньков.

В 2014 году Тиньков заявлял, что никогда не станет спонсировать российский футбол.