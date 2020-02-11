Олег Тиньков раскрыл детали возможного сотрудничества с РПЛ
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков на своей странице в Instagram прокомментировал информацию СМИ о возможном спонсорстве банком «Тинькофф» Российской
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков на своей странице в Instagram прокомментировал информацию СМИ о возможном спонсорстве банком «Тинькофф» Российской
Тиньков также отметил, что «не уверен», действительно ли банк подписал контракт.
«Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением “Зенита”,
В 2014 году Тиньков заявлял, что никогда не станет спонсировать российский футбол.
«Все мои слова от 2014 (года) остаются в силе (справедливости ради, (Александр) Дюков, (Сергей) Галицкий — и кто там еще — делают российский футбол, конечно, лучше). Но я не принимаю операционные решения в банке. Я всего лишь акционер. Я не лезу в управление. Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель правления АО “Тинькофф Банк”) полюбил российский футбол, а я пока смотрю английскую премьер лигу», — отметил Тиньков.