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13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олег Тиньков раскрыл детали возможного сотрудничества с РПЛ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков на своей странице в Instagram прокомментировал информацию СМИ о возможном спонсорстве банком «Тинькофф» Российской премьер-лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тиньков также отметил, что «не уверен», действительно ли банк подписал контракт.

«Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением “Зенита”, все-таки я из Питера… Но “Тинькофф Банк” так решил, у банка миллионы владельцев карт … и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял… Прекрасно! У “Тинькофф” бюджет на маркетинг и спонсорство 10 миллиардов в 2020 (году) — пусть как хотят, так и тратят», — написал Тиньков.

В 2014 году Тиньков заявлял, что никогда не станет спонсировать российский футбол.

«Все мои слова от 2014 (года) остаются в силе (справедливости ради, (Александр) Дюков, (Сергей) Галицкий — и кто там еще — делают российский футбол, конечно, лучше). Но я не принимаю операционные решения в банке. Я всего лишь акционер. Я не лезу в управление. Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель правления АО “Тинькофф Банк”) полюбил российский футбол, а я пока смотрю английскую премьер лигу», — отметил Тиньков.

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