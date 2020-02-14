После перехода Кокорина и Шатова «Сочи» может собрать стартовый состав только из экс-игроков «Зенита»

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Шутка про «Зенит-3».

Кажется, «Сочи» и лично Борис Ротенберг-старший наконец-то решили вопрос с Александром Кокориным. Миллиардер встретился с футболистом, объяснил ему свою позицию и убедил присоединиться к команде: подтвердил даже Кирилл Логинов.

Спустя пару часов мелькнули новости о том, что петербуржцы готовы отправить в аренду на юг еще одного россиянина — Олега Шатова (он в последнее время чаще лечится, чем выходит на поле).

Если оба трансфера состоятся, то в «Сочи» можно будет собрать настоящую сборную из футболистов с зенитовским прошлым, причем не просто списком, а вполне играбельным составом:

Источник: www.sports.ru

• Николай Заболотный — воспитанник петербургского футбола (прошел «Смену», СДЮШОР «Зенит», в 2007—2009 годах играл за молодежку «Зенита», откуда перебрался в «Спартак»). Он единственный из этого списка оказался на юге не напрямую из Петербурга, а летом 2018 года, еще в ФНЛ.

• Андрей Мостовой — 22-летний воспитанник ЦСКА и «Локомотива» перешел в «Зенит» из «Химок» в январе 2019-го, поиграл за вторую команду, а летом поехал в аренду в «Сочи».

• Иван Новосельцев — «Зенит» долго искал, куда бы пристроить проблемного футболиста, который сыграл целых пять матчей за питерцев в РПЛ. Клуб трижды сдавал его в аренду, пока летом не нашел вариант на юге (и даже выручил 700 тысяч евро — в 7 раз больше, чем при покупке из «Ростова»).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b4d672cc6b92ff99d468" data-vnd="b4d672cc6b92ff99d468" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b4d672cc6b92ff99d468" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

• Миха Мевля — словенец тоже переехал в Питер из Ростова, но не смог пробиться в основу, на полгода вернулся в донской клуб, а летом «Зенит» продал его в «Сочи» за 4 миллиона евро.

• Эльмир Набиуллин — в 2018-м «Зенит» выцепил талантливого левого защитника из «Рубина», но в системе Семака тот так и не адаптировался, поэтому спустя год его продали в «Сочи».

• Олег Шатов (?) — в последнее время экс-игрок «Анжи» редко выходит в старте.

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• Кристиан Нобоа — казалось, что эквадорец после травмы может пригодиться в Питере, но в «Зените» посчитали, что «Сочи» такой игрок нужнее — и отпустили всего за полмиллиона евро.

• Ибрагим Цаллагов — после перехода из «Крыльев Советов» поездил по арендам, вместе с Новосельцевым был первым, кто уехал в «Сочи». За него заплатили 800 тысяч евро.

• Дмитрий Полоз — еще один игрок «Ростова», у которого не получилось, хоть он и сыграл за «Зенит» больше 20 матчей. Зато от его продажи петербуржцы выручили 3 миллиона евро.

• Александр Кокорин (?) — главный сериал этой зимы. «Сочи» объявил о его аренде чуть ли не месяц назад, с того момента сам Кокорин отказывался от перехода, его отчим и агент, даже Сергей Семак и игроки настаивали, что Александра нужно сохранить. Но Борис Ротенберг оказался настойчивее.

• Антон Заболотный — провел целых полтора года в Питере после перехода из «Тосно» и забил целый один гол в РПЛ — Хабаровску, который уже вылетел и горел 0:3 (а в итоге получил 0:5). Зато в «Сочи» уже забил в два раза больше.