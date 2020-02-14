Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

Чемпион СССР 1962 года Рейнгольд скончался во вторник на 78-м году жизни. В пятницу в манеже академии «Спартака» прошло прощание с прославленным футболистом, на котором присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ветераны «Спартака» Никита Симонян, Сергей Шавло, Олег Романцев, Георгий Ярцев, другие прославленные футболисты клуба, воспитанники академии, исполнительный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан, директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, болельщики команды.