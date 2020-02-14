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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в пятницу был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

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Чемпион СССР 1962 года Рейнгольд скончался во вторник на 78-м году жизни. В пятницу в манеже академии «Спартака» прошло прощание с прославленным футболистом, на котором присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ветераны «Спартака» Никита Симонян, Сергей Шавло, Олег Романцев, Георгий Ярцев, другие прославленные футболисты клуба, воспитанники академии, исполнительный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан, директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, болельщики команды.

Рейнгольд — советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1962 года. Он защищал цвета «Спартака», воронежского «Труда» (сейчас — «Факел»), ярославского «Шинника».

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