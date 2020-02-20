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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался с «Картахеной». Матч прошёл на стадионе «Картагонова» в Картахене и завершился победой «армейцев» со счётом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма, на 49-й минуте, хавбек Константин Марадишвили упрочил преимущество московской команды в счёте.

Третий сбор московского ЦСКА будет проходить до 23 февраля. Московский ЦСКА, в 19 турах набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве петербургский «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).

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