ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в товарищеском матче
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над швейцарским клубом «Рапперсвиль» в товарищеском матче на сборе в Испании.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над швейцарским клубом «Рапперсвиль» в товарищеском матче на сборе в Испании.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. Голы забили Игорь Дивеев (17-я минута), Константин Марадишвили (76) и Седрик Гогуа (88).
В субботу ЦСКА проведет товарищеский матч с «Уфой».