Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Мальорка
Футбол. Еврокубки
20.02
Рейнджерс
Брага
32
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в товарищеском матче

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над швейцарским клубом «Рапперсвиль» в товарищеском матче на сборе в Испании.

Наверх

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. Голы забили Игорь Дивеев (17-я минута), Константин Марадишвили (76) и Седрик Гогуа (88).

В субботу ЦСКА проведет товарищеский матч с «Уфой».

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная и откровенная российская фигуристка завершила карьеру
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки
Испанские СМИ: Хави выдвинул «Барселоне» восемь условий
«Быков стоял и молчал». Вся правда о позоре России в Ванкувере
Источник: Хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт в КХЛ
19-летний футболист признан игроком недели в Лиге чемпионов
Новичок «Барселоны» не смог исполнить финты на презентации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь