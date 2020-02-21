Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не намерен расторгать контракт с Тарасовым

Источник: РИА "Новости"

В пятницу пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что 32-летний игрок получил болезненный удар на тренировке, после чего покинул поле. По итогам медицинского обследования Тарасову был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. На запрос ТАСС в клубе не смогли назвать точных сроков восстановления футболиста.

К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации. Рустем Сайманов

«О расторжении контракта, конечно, речи не идет, — подчеркнул гендиректор “Рубина”. — Дима — игрок “Рубина”, часть нашей семьи. Ждем Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберет форму».

Находившийся в статусе свободного агента бывший игрок сборной России с середины января готовился ко второй части чемпионата страны с «Рубином», 18 февраля казанский клуб объявил о подписании контракта с футболистом до конца сезона-2019/20. Предыдущим клубом Тарасова был московский «Локомотив», за который он выступал с 2010 года. В составе железнодорожников полузащитник стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за столичный клуб в разных турнирах и восемь игр за сборную России; также он выступал за томскую «Томь» и «Москву».