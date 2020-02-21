Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22.02
Сельта
Леганес
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
18:16 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не намерен расторгать контракт с Тарасовым

ТАСС, 21 февраля. Руководство футбольного клуба «Рубин» не собирается расторгать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, который через три дня после перехода в команду на тренировке сломал ногу. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба казанского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что 32-летний игрок получил болезненный удар на тренировке, после чего покинул поле. По итогам медицинского обследования Тарасову был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. На запрос ТАСС в клубе не смогли назвать точных сроков восстановления футболиста.

К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации.
Рустем Сайманов

«О расторжении контракта, конечно, речи не идет, — подчеркнул гендиректор “Рубина”. — Дима — игрок “Рубина”, часть нашей семьи. Ждем Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберет форму».

Читайте также
«Он и так недалекий». Хоккеист Задоров — о футболисте Тарасове

Находившийся в статусе свободного агента бывший игрок сборной России с середины января готовился ко второй части чемпионата страны с «Рубином», 18 февраля казанский клуб объявил о подписании контракта с футболистом до конца сезона-2019/20. Предыдущим клубом Тарасова был московский «Локомотив», за который он выступал с 2010 года. В составе железнодорожников полузащитник стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за столичный клуб в разных турнирах и восемь игр за сборную России; также он выступал за томскую «Томь» и «Москву».

«Рубин» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. В первом после зимней паузы туре казанцы в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе сыграют против дебютанта премьер-лиги «Тамбова», который не может проводить игры в родном городе из-за реконструкции домашнего стадиона «Спартак». Встреча состоится 1 марта, начало — 14:00 мск.

Читайте также
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2019© Ньюстюб
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Бывший чемпион UFC пообещал разбить Хабибу Нурмагомедову лицо
Испанские СМИ: Хави выдвинул «Барселоне» восемь условий
«Быков стоял и молчал». Вся правда о позоре России в Ванкувере
Олич считает, что весной в РПЛ будет борьба лишь за второе место
19-летний футболист признан игроком недели в Лиге чемпионов
Новичок «Барселоны» не смог исполнить финты на презентации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь