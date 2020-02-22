Чемпион мира-2018 и экс-бойфренд Памелы Андерсон перешел в клуб казахстанца
Французский защитник марокканского происхождения и бывший бойфренд Памелы Андерсон Адиль Рами стал игроком клуба российской
Французский защитник марокканского происхождения и бывший бойфренд Памелы Андерсон Адиль Рами стал игроком клуба российской
Контракт рассчитан до 30 июня.
Последним клубом 34-летнего игрока был турецкий «Фенербахче». Также он играл за французские «Этуаль», «Лилль», «Марсель», испанские «Валенсию», «Севилью», итальянский «Милан».
За сборную Франции выступал в период 2010—2018 годов, в 35 матчах забил один гол. В ее составе становился победителем чемпионата мира 2018 года в России.
Отметим, что за «Сочи» с прошлого года выступает 21-летний воспитанник «Кайрата» Акмаль Бахтияров.