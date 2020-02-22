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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира-2018 и экс-бойфренд Памелы Андерсон перешел в клуб казахстанца

Французский защитник марокканского происхождения и бывший бойфренд Памелы Андерсон Адиль Рами стал игроком клуба российской премьер-лиги «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт рассчитан до 30 июня.

Последним клубом 34-летнего игрока был турецкий «Фенербахче». Также он играл за французские «Этуаль», «Лилль», «Марсель», испанские «Валенсию», «Севилью», итальянский «Милан».

За сборную Франции выступал в период 2010—2018 годов, в 35 матчах забил один гол. В ее составе становился победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Отметим, что за «Сочи» с прошлого года выступает 21-летний воспитанник «Кайрата» Акмаль Бахтияров.

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Чемпион мира-2018 и экс-бойфренд Памелы Андерсон перешел в клуб казахстанца
ФК «Сочи» включил в заявку чемпиона мира по футболу 2018 года
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