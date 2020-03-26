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08:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Спартака» высказался о сумасшествии россиян во время пандемии

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко в интервью YouTube-каналу сборной России прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист высказался о сумасшествии россиян во время пандемии. «Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что — сразу в магазин все скупать, тушенку», — заявил он. Максименко посчитал, что не стоит впадать в панику.

23 марта нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Футболист сказал, что «пока не рубанет как следует, [до русских людей] не дойдет максимально».

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С 19 марта на всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой. В частности, мера коснулась Российской премьер-лиги. Матчи не будут проводиться до 10 апреля.


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