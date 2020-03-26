Футболист «Спартака» высказался о сумасшествии россиян во время пандемии

Футболист высказался о сумасшествии россиян во время пандемии. «Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что — сразу в магазин все скупать, тушенку», — заявил он. Максименко посчитал, что не стоит впадать в панику.