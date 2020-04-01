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20:27 (мск), источник: ТАСС

Дюков: Новый сезон РПЛ может начаться в августе или сентябре

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Старт нового сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть перенесен на август или сентябрь 2020 года. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, чье заявление предоставлено ТАСС пресс-службой РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду бюро исполкома РФС приняло решение о приостановке футбольных чемпионатов страны, включая РПЛ, до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Чемпионат текущего сезона стартовал 12 июля 2019 года.

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«Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — заявил Дюков.

В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о доигровке национальных чемпионатов. «РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — добавил он.

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