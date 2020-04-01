Дюков: Новый сезон РПЛ может начаться в августе или сентябре

«Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — заявил Дюков.

В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о доигровке национальных чемпионатов. «РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — добавил он.