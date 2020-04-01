Минспорт Самарской области опроверг ликвидацию «Крыльев Советов»

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее портал 63.ru со ссылкой на Счетную палату сообщал, что общие доходы самарского клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Отмечалось, что после проверки аудиторов выяснилось, что у «Крыльев Советов» более четырех лет размер долгов превышает стоимость всего имущества коллектива, что может привести к принудительной ликвидации клуба.

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«Информация о якобы возможной или планируемой ликвидации футбольного клуба “Крылья Советов”, которая сейчас активно тиражируется в СМИ, не соответствует действительности. Ни поводов, ни оснований для этого нет. У “Крыльев Советов” в настоящее время отсутствуют неурегулированные задолженности, текущее финансовое положение клуба стабильно. Вопрос дальнейшего участия команды в чемпионате РПЛ не ставится под сомнение в принципе», — сообщает пресс-служба.