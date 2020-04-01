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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт Самарской области опроверг ликвидацию «Крыльев Советов»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Возможная или планируемая ликвидация самарского футбольного клуба «Крылья Советов», которая на данный момент активно тиражируется в СМИ, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее портал 63.ru со ссылкой на Счетную палату сообщал, что общие доходы самарского клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Отмечалось, что после проверки аудиторов выяснилось, что у «Крыльев Советов» более четырех лет размер долгов превышает стоимость всего имущества коллектива, что может привести к принудительной ликвидации клуба.

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«Информация о якобы возможной или планируемой ликвидации футбольного клуба “Крылья Советов”, которая сейчас активно тиражируется в СМИ, не соответствует действительности. Ни поводов, ни оснований для этого нет. У “Крыльев Советов” в настоящее время отсутствуют неурегулированные задолженности, текущее финансовое положение клуба стабильно. Вопрос дальнейшего участия команды в чемпионате РПЛ не ставится под сомнение в принципе», — сообщает пресс-служба.

«Проверка Счетной палаты, на выводы которой ссылаются самарские СМИ, проводилась еще в 2019 году. Еще в прошлом году на все замечания и претензии аудиторов были даны подробные разъяснения, ряд недочетов был исправлен. Вместе с тем, ряд выводов имел весьма спорный и неоднозначный характер. Угрозы и реальной перспективы ликвидации ФК “Крылья Советов” не было ни в 2019 году, нет этого и на текущий момент», — говорится в тексте заявления.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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