Минспорт Самарской области опроверг ликвидацию «Крыльев Советов»

Ранее портал 63.ru со ссылкой на Счетную палату сообщал, что общие доходы самарского клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Отмечалось, что после проверки аудиторов выяснилось, что у «Крыльев Советов» более четырех лет размер долгов превышает стоимость всего имущества коллектива, что может привести к принудительной ликвидации клуба.
«Информация о якобы возможной или планируемой ликвидации футбольного клуба “Крылья Советов”, которая сейчас активно тиражируется в СМИ, не соответствует действительности. Ни поводов, ни оснований для этого нет. У “Крыльев Советов” в настоящее время отсутствуют неурегулированные задолженности, текущее финансовое положение клуба стабильно. Вопрос дальнейшего участия команды в чемпионате РПЛ не ставится под сомнение в принципе», — сообщает пресс-служба.
«Проверка Счетной палаты, на выводы которой ссылаются самарские СМИ, проводилась еще в 2019 году. Еще в прошлом году на все замечания и претензии аудиторов были даны подробные разъяснения, ряд недочетов был исправлен. Вместе с тем, ряд выводов имел весьма спорный и неоднозначный характер. Угрозы и реальной перспективы ликвидации ФК “Крылья Советов” не было ни в 2019 году, нет этого и на текущий момент», — говорится в тексте заявления.