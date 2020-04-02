Минус 40 процентов в «Спартаке» — только начало. Дальше — отток легионеров и пересмотр контрактов
Наш футбол может пройти беспрецедентное очищение.
Наш футбол может пройти беспрецедентное очищение.
Один из своих текстов я начал со слов «Федун снова опередил время», после чего надо мной многие посмеялись: что за комплименты Леониду Арнольдовичу? Но как еще назвать то, что сейчас говорит и делает владелец «Спартака»? Он вкладывает в клуб свои деньги, он их сейчас и теряет — миллионами. Поэтому действует первым. Нефть по 25 долларов и карантин вынуждают нефтяного и футбольного магната прибегать к крутым мерам. «Спартак» сократил зарплаты игроков на 40 процентов.
Как объяснил в интервью «СЭ» гендиректор
Судя по всему, к мерам, принятым в «Спартаке» скоро присоединятся и другие клубы — включая те, которые сами особо ничего не зарабатывают. Очевидно, что бюджетные средства понадобятся медицине и социалке. До региональных властей уже доходит, что платить огромные зарплаты футболистам, которые, к тому же, пока не играют, нерационально. Любовь губернатора N к футболу уже не спасет — каждая копейка на счету.
В «Спартаке» хотели бы, чтобы меру закрепили юридически — на уровне РФС. В федерации по нашим данным относятся к такому желанию с пониманием. Но последнее заявление главы футбольного союза Александра Дюкова, в котором он приводит в пример «Спартак», «Барселону» и «Ювентус» и призывал всех к компромиссу, сформулировано достаточно аккуратно. Очевидно, что клубам нужно некое решение, на которое можно было бы ссылаться, расставаясь с дорогими легионерами. Но РФС не может действовать без оглядки на ФИФА и УЕФА.
Впрочем, и в международных организациях должны понимать, какие убытки сейчас несут клубы. Есть сомнения, что миллионные контракты футбольных звезд станут защищать до последнего.
Ударяться в горький пессимизм и называть ситуацию необратимой не хотелось бы. Однако надо быть реалистами — последствия кризиса будут для футбола очень серьезными. Пострадают как
Вспомните последнее падение рубля 2014 года — оптимисты тоже говорили про временный откат, но его не случилось. На «30 за доллар» наша валюта так и не вернулась. Так почему она должна вернуться на 55−60 сейчас?
И главный вопрос — почему, сократив зарплаты на 40 процентов, чтобы выжить, «Спартак» (и другие клубы) должен возвращаться на привычный уровень?
С вирусом общество, конечно, справится. Жизнь вернется в нормальное русло. Но экономический удар окажется страшнее пандемии.
Уверен, что «Спартак» со своими «минус 40» — это только начало. Следующий шаг — отток дорогостоящих легионеров, «импортозамещение» воспитанниками и лучшими из ФНЛ. За этим последует неизбежное падение уровня футбола.
Но в долгосрочной перспективе такое очищение должно пойти на пользу. Деньги больше не будут сыпаться на игроков с неба. За хороший контракт придется биться. А чтобы получать на уровне мировых звезд — уезжать в сильнейшие европейские чемпионаты.
Не такая уж и плохая перспектива.
Дмитрий Зеленов