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18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минус 40 процентов в «Спартаке» — только начало. Дальше — отток легионеров и пересмотр контрактов

Наш футбол может пройти беспрецедентное очищение.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:27 MSK, 02.04
Источник: Спорт-Экспресс

Один из своих текстов я начал со слов «Федун снова опередил время», после чего надо мной многие посмеялись: что за комплименты Леониду Арнольдовичу? Но как еще назвать то, что сейчас говорит и делает владелец «Спартака»? Он вкладывает в клуб свои деньги, он их сейчас и теряет — миллионами. Поэтому действует первым. Нефть по 25 долларов и карантин вынуждают нефтяного и футбольного магната прибегать к крутым мерам. «Спартак» сократил зарплаты игроков на 40 процентов.

Как объяснил в интервью «СЭ» гендиректор красно-белых Томас Цорн, пока сокращение касается только апреля, вопрос о размере выплат за май будет рассмотрен позже. Но нет ничего более постоянного, чем временное — и почему-то кажется, что сейчас как раз такой случай. Кризисная ситуация затягивается. Динамика цен на нефть остается для России непростой, борьба с коронавирусом в самом разгаре.

Судя по всему, к мерам, принятым в «Спартаке» скоро присоединятся и другие клубы — включая те, которые сами особо ничего не зарабатывают. Очевидно, что бюджетные средства понадобятся медицине и социалке. До региональных властей уже доходит, что платить огромные зарплаты футболистам, которые, к тому же, пока не играют, нерационально. Любовь губернатора N к футболу уже не спасет — каждая копейка на счету.

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В «Спартаке» хотели бы, чтобы меру закрепили юридически — на уровне РФС. В федерации по нашим данным относятся к такому желанию с пониманием. Но последнее заявление главы футбольного союза Александра Дюкова, в котором он приводит в пример «Спартак», «Барселону» и «Ювентус» и призывал всех к компромиссу, сформулировано достаточно аккуратно. Очевидно, что клубам нужно некое решение, на которое можно было бы ссылаться, расставаясь с дорогими легионерами. Но РФС не может действовать без оглядки на ФИФА и УЕФА.

Впрочем, и в международных организациях должны понимать, какие убытки сейчас несут клубы. Есть сомнения, что миллионные контракты футбольных звезд станут защищать до последнего.

Ударяться в горький пессимизм и называть ситуацию необратимой не хотелось бы. Однако надо быть реалистами — последствия кризиса будут для футбола очень серьезными. Пострадают как бизнес-проекты (например, тот же «Спартак», «Краснодар»), так и дотационные. В стране после пандемии появится гораздо больше насущных вопросов, чем финансирование футбольных клубов. Кто-то исчезнет вообще, кому-то придется сократить бюджет на треть или на половину.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.

Вспомните последнее падение рубля 2014 года — оптимисты тоже говорили про временный откат, но его не случилось. На «30 за доллар» наша валюта так и не вернулась. Так почему она должна вернуться на 55−60 сейчас?

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И главный вопрос — почему, сократив зарплаты на 40 процентов, чтобы выжить, «Спартак» (и другие клубы) должен возвращаться на привычный уровень?

С вирусом общество, конечно, справится. Жизнь вернется в нормальное русло. Но экономический удар окажется страшнее пандемии.

Уверен, что «Спартак» со своими «минус 40» — это только начало. Следующий шаг — отток дорогостоящих легионеров, «импортозамещение» воспитанниками и лучшими из ФНЛ. За этим последует неизбежное падение уровня футбола.

Но в долгосрочной перспективе такое очищение должно пойти на пользу. Деньги больше не будут сыпаться на игроков с неба. За хороший контракт придется биться. А чтобы получать на уровне мировых звезд — уезжать в сильнейшие европейские чемпионаты.

Не такая уж и плохая перспектива.

Дмитрий Зеленов

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