Уткин жестко ответил Дзюбе на критику в свой адрес

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Дзюба в Instagram-эфире телеведущей Тины Канделаки заявил, что Уткин деградировал в своей профессиональной сфере и «сейчас комментирует в кафе и на вокзале».

В ответ комментатор заметил, что уже давно не комментирует в пабах, однако не понимает то пренебрежение, которое форвард «Зенита» вкладывает в слова об этом занятии.

«Дзюба, похоже, сравнивает это с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека. Самое удивительное — искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что украл деньги у товарища в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остается героем», — сказал Уткин в прямом эфире на своем YouTube-канале.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NeraAO6N0cI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также специалист припомнил нападающему инцидент с фанатами на выездном матче сборной России с командой Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.