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22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин жестко ответил Дзюбе на критику в свой адрес

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в свой адрес.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Дзюба в Instagram-эфире телеведущей Тины Канделаки заявил, что Уткин деградировал в своей профессиональной сфере и «сейчас комментирует в кафе и на вокзале».

В ответ комментатор заметил, что уже давно не комментирует в пабах, однако не понимает то пренебрежение, которое форвард «Зенита» вкладывает в слова об этом занятии.

«Дзюба, похоже, сравнивает это с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека. Самое удивительное — искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что украл деньги у товарища в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остается героем», — сказал Уткин в прямом эфире на своем YouTube-канале.

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Также специалист припомнил нападающему инцидент с фанатами на выездном матче сборной России с командой Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

«Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того, что его оскорбили, пострадала куча людей, которая просто шла на футбол. Из-за того, что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД. И так ведет себя капитан национальной сборной! Да, люди его оскорбляли. Бывает, что оскорбляет трибуна. Но я могу поставить себя на место Дзюбы, ведь оскорблений я наслушался за свою жизнь. Но даже если на трибуне есть один человек, который за меня, я должен подойти и похлопать ему. А человек такой там должен быть просто по статистике», — добавил комментатор.

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