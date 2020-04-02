Уткин жестко ответил Дзюбе на критику в свой адрес
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в свой адрес.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в свой адрес.
Ранее Дзюба в
«Дзюба, похоже, сравнивает это с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека. Самое удивительное — искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что украл деньги у товарища в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остается героем», — сказал Уткин в прямом эфире на своем
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«Этот человек спровоцировал ситуацию, когда