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15:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ

По данным «СЭ», руководители ЦСКА предложили футболистам следующую схему снижения зарплат на время приостановки чемпионата.

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Источник: РИА "Новости"

На 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.

Полноценные оклады игроки будут получать только после того, как сезон в РПЛ продолжится. Это рекордные по величине показатели по снижению зарплат в российской премьер-лиге.

Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения с футболистами, однако, скорее всего, игроки войдут в непростое финансовое положение клуба и согласятся на предложение. (Константин Алексеев).

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