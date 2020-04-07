ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ
По данным «СЭ», руководители ЦСКА предложили футболистам следующую схему снижения зарплат на время приостановки чемпионата.
По данным «СЭ», руководители ЦСКА предложили футболистам следующую схему снижения зарплат на время приостановки чемпионата.
На 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.
Полноценные оклады игроки будут получать только после того, как сезон в РПЛ продолжится. Это рекордные по величине показатели по снижению зарплат в российской
Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения с футболистами, однако, скорее всего, игроки войдут в непростое финансовое положение клуба и согласятся на предложение. (Константин Алексеев).