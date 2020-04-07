ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

На 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.

Полноценные оклады игроки будут получать только после того, как сезон в РПЛ продолжится. Это рекордные по величине показатели по снижению зарплат в российской премьер-лиге.