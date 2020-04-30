Фанатские объединения «Локомотива» выступили в поддержку Семина

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что 40-летний сербский специалист Марко Николич сменит 72-летнего Семина на посту главного тренера «Локомотива». В начале марта генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в беседе с журналистами отметил, что клуб ведет работу по кандидатам на должность главного тренера команды, которые вместе с кандидатурой Семина будут представлены на совете директоров по итогам сезона. Контракт специалиста с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«У нас всегда есть своё мнение, но мы стараемся не лезть во внутриклубные процессы, выступая только по темам, которые напрямую касаются именно фанатов и болельщиков клуба. И сейчас не хотели бы выставлять никаких оценок руководству клуба. Но свою позицию донести мы хотим: все фанатские объединения выражают полную и безоговорочную поддержку Юрию Павловичу Сёмину», — говорится в заявлении.

«Мы уверены в том, что руководители “Локомотива” поступают опрометчиво, когда допускают обсуждение темы контракта тренера в СМИ, позволяя распространять слухи о возможных изменениях во главе тренерского штаба… А ещё у сегодняшнего “Локомотива” с тренером Сёминым есть чемпионство, кубки, денежная Лига чемпионов и любовь болельщиков. У “Локомотива” с Сёминым есть всё, что позволяет назвать клуб успешным здесь и сейчас. Вместе с Юрием Павловичем работают люди, которые оставили след в истории клуба, и на которых мы очень рассчитываем в будущем. Мы хотим, чтобы нас услышали: мы не видим ни единой причины для кадровых перемен в тренерском штабе команды», — отмечается в тексте заявления.