Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
31
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
23.05
Вольфсбург
Боруссия Д
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
12:34 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

ТАСС, 22 мая. Тест на коронавирус нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба «Урала».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Тесты остальных представителей клуба не выявили случаев инфицирования.

«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее случаи инфицирования были подтверждены у перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника казанского «Рубина» Константина Плиева и игрока обороны московского «Динамо» Романа Евгеньева. В среду нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Погребняку 36 лет, он выступает за «Урал» с 2018 года. Также он играл за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», «Томь», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области. Вместе с «Зенитом» Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив 8 голов.

Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249.

Читайте также
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
Сезон в чемпионате Испании будет возобновлен севильским дерби
«Манчестер Сити» не хочет отпускать Серхио Агуэро
В НХЛ выбрали лучшие голы сезона. Россиянин только третий
Украинец и белорус - в списке провальных трансферов Гвардиолы
53-летний Майк Тайсон снова показал взрывную скорость рук
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь