Футболист «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

Тесты остальных представителей клуба не выявили случаев инфицирования.

«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее случаи инфицирования были подтверждены у перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника казанского «Рубина» Константина Плиева и игрока обороны московского «Динамо» Романа Евгеньева. В среду нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.

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Погребняку 36 лет, он выступает за «Урал» с 2018 года. Также он играл за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», «Томь», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области. Вместе с «Зенитом» Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив 8 голов.