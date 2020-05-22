Футболист «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
ТАСС, 22 мая. Тест на коронавирус нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 22 мая. Тест на коронавирус нападающего екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка дал положительный результат. Об этом сообщает
Тесты остальных представителей клуба не выявили случаев инфицирования.
«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые
Ранее случаи инфицирования были подтверждены у перуанского нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника казанского «Рубина» Константина Плиева и игрока обороны московского «Динамо» Романа Евгеньева. В среду нападающий «Краснодара»
Погребняку 36 лет, он выступает за «Урал» с 2018 года. Также он играл за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», «Томь», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области. Вместе с «Зенитом» Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив 8 голов.
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