Александр Панов: «Зенит» грамотно «разрулил» ситуацию с Кокориным

«Как ни гляди, все должны быть в плюсе от того, что Кокорин продлил контракт с “Зенитом” и продолжит играть за “Сочи”. Довольны ли все стороны, не знаю, но вижу, что ситуация грамотно разрулена. Видно, что Александр осознал и повзрослел. Это видно по его игре. Парень созрел. Все к лучшему. Думаю, он переосмыслил свою жизнь, поведение. Определил свои ценности, понял, что ему важнее. Наказание, которое он понес, во многом поможет ему в дальнейшей футбольной карьере. Он еще не так стар, он в соку, ему играть и играть», — сказал Панов РИА Новости по телефону.