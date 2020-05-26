Филимонов: Максименко пока меня не впечатляет
Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером Российской
Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером Российской
«Кого бы назвал сейчас лучшим вратарём кроме Акинфеева? Пожалуй, Гильерме. Максименко пока не впечатляет. Сафонов хорошо смотрится. Он больше мне импонирует», — сказал Филимонов в интервью каналу «Поз и Кос» в YouTube.
Александр Максименко — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне 22-летний голкипер принял участие в 21 матче чемпионата России (все — в основном составе), в которых пропустил 21 мяч и получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2021 года.