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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Филимонов: Максименко пока меня не впечатляет

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером Российской Премьер-Лиги на данный момент, а также поделился мнением о нынешнем страже ворот красно-белых Александре Максименко.

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Источник: РИА "Новости"

«Кого бы назвал сейчас лучшим вратарём кроме Акинфеева? Пожалуй, Гильерме. Максименко пока не впечатляет. Сафонов хорошо смотрится. Он больше мне импонирует», — сказал Филимонов в интервью каналу «Поз и Кос» в YouTube.

Александр Максименко — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне 22-летний голкипер принял участие в 21 матче чемпионата России (все — в основном составе), в которых пропустил 21 мяч и получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2021 года.

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