Леонид Федун: Убытки от доигровки чемпионата России без зрителей — 1,5 млрд минимум
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил за возвращения болельщиков на трибунах в матчах Российской
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил за возвращения болельщиков на трибунах в матчах Российской
«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учётом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», — приводит слова Федуна Sport24.
Ранее за возвращение болельщиков на трибуны в чемпионате России выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.
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