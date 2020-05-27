Леонид Федун: Убытки от доигровки чемпионата России без зрителей — 1,5 млрд минимум

«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учётом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», — приводит слова Федуна Sport24.



Ранее за возвращение болельщиков на трибуны в чемпионате России выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.