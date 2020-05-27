Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Фортуна Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Падерборн
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Майнц
Футбол. Зарубежный
26.05
Вердер
Боруссия М
00
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Федун: Убытки от доигровки чемпионата России без зрителей — 1,5 млрд минимум

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил за возвращения болельщиков на трибунах в матчах Российской Премьер-Лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учётом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», — приводит слова Федуна Sport24.

Ранее за возвращение болельщиков на трибуны в чемпионате России выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Панарин против Свечникова. НХЛ объявила формат Кубка Стэнли
Дзюба и Семак не продлили контракты с «Зенитом». Что происходит?
Овечкин переписал историю. Новый феноменальный рекорд НХЛ
Платежка ЦСКА — уже более 900 млн. Что ждет Капризова и Сорокина
Чуть-чуть чемпион ОИ. Лыжник Черноусов отказался выступать за РФ
«Спартак», «Зенит» и ЦСКА - за возобновление сезона со зрителями
КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь